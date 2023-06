Rückruf: Gesundheitsgefahr durch Keime in „essence CAMOUFLAGE+ MATT concealer“

Die cosnova GmbH informiert über den Rückruf des Artikels essence CAMOUFLAGE+ MATT concealer in der Farbe 50 (warm toast) und den Chargen 0DBCB und 0DBCA.

Wie das Unternehmen mitteilt, weisen die Chargen 0DBCB und 0DBCA der Farbe 50 eine mikrobiologische Verunreinigung auf. Es wurde ein Wasser- und Umweltkeim nachgewiesen, welcher unter bestimmten Umständen – insbesondere bei (immun) geschwächten Personen – Erkrankungen auslösen kann.

Betroffener Artikel

Artikel: essence CAMOUFLAGE+ MATT concealer

Farbe 50 (warm toast)

Chargen 0DBCB und 0DBCA

Die Chargennummer befindet sich auf dem Flaschenboden; die Farbnummer auf dem EAN Label

Kund:innen werden gebeten, den essence CAMOUFLAGE+ MATT concealer der betroffenen Chargen in der Farbe 50 nicht mehr zu verwenden und zu vernichten oder gegen Kaufpreiserstattung in die Filiale zurückzubringen, in der er gekauft wurde.

Der Kundenservice ist unter der Telefonnummer 00800 267 66 820 von Montag bis Freitag zwischen 9.00 – 18.00 Uhr oder per E-Mail unter recall@essence.eu zu erreichen.

