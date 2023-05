Rückruf: NEXT ruft Kinder-Lackschuhe wegen Stolpergefahr zurück

Next informiert über den Rückruf der NEXT Kids Patent T bar Bow Kinder-Lackschuhe mit T-Steg und Schleife . Wie das Unternehmen mitteilt, kann sich der Riemen öffnen, was zu einer Stolpergefahr führen kann.

Dadurch besteht die Gefahr von Verletzungen

Betroffener Artikel

Artikel: NEXT Kids Patent T bar Bow Kinderschuh

Artikelnummer: T36725 und A73410

Kunden die betroffene Schuhe gekauft haben, werden gebeten, diese zu entsorgen. Onlinekunden erhalten eine vollständige Rückerstattung in der jeweiligen von gewählten Zahlungsart.

Sollten Sie eines dieser Artikel als Geschenk verschenkt haben, werden sie gebeten, den Empfänger zu informieren.

Betroffene Schuhe können an Next zurückgesendet werden oder in einer Verkaufsstelle zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller

Immer auf dem Laufenden mit unseren App’s zu Produktrückrufen und Verbraucherwarnungen als kostenloser Download