Wurzelbehandlung als letzte Chance der Zahnerhaltung

Es ist kein Geheimnis, dass intensive Zahnschmerzen Ihren Alltag ganz schön auf den Kopf stellen können. Aber keine Sorge, auch bei einer heftigen Wurzelentzündung gibt es keinen Grund gleich den ganzen Zahn zu opfern. Ein kleiner Zaubertrick namens Wurzelbehandlung, auch als Wurzelkanalbehandlung bekannt, kann Ihre Schmerzen zum Verschwinden bringen.

Wurzelbehandlung – was ist das eigentlich?

Eine Wurzelbehandlung klingt zunächst vielleicht ein bisschen wie eine komplizierte OP. Aber keine Sorge, dabei handelt es sich um einen Routineeingriff! Stellen Sie sich eine Wurzelbehandlung als Rettungsaktion für Ihren Zahn vor. Im Kern jedes Zahns befindet sich ein Bereich namens „Pulpa“. Diese Pulpa enthält Nerven und Blutgefäße, die dem Zahn Leben einhauchen. Manchmal gerät dieser Bereich durch tiefe Karies, einen Riss oder eine Verletzung in Schwierigkeiten, was schnell zu einer Infektion oder Entzündung führen kann.

Und hier kommt die Wurzelbehandlung ins Spiel! Sie ist das Wunderwerkzeug des Zahlarztes für die Zahnerhaltung. Ihr Zahnarzt wird die Infektion oder Entzündung der Pulpa durch Entfernen der Pulpa beseitigen, das Innere des Zahns reinigen und desinfizieren und dann den Zahn mit einem Füllmaterial versiegeln. Stellen Sie es sich wie ein Mini-Renovierungsprojekt für Ihren Zahn vor! Dieser Eingriff kann Ihren Zahn vor der Extraktion bewahren und Ihnen dabei helfen, Ihr strahlendes Lächeln zu behalten.

Was sind die typischen Symptome einer Wurzelentzündung?

Die „traditionellen Zahnschmerzen„, die durch eine ausgeprägte Karies hervorgerufen werden, sind oft das erste Anzeichen, das Menschen wahrnehmen. Anfänglich provozieren süße, kalte oder heiße Lebensmittel durch die sich entwickelnde Entzündung Unbehagen. Sie könnten einen tiefgehenden Zahnschmerz verspüren, die sich beim Kauen oder bei Druck verschlimmert.

Sie könnten auch an einer längeren Sensibilität oder Schmerzen beim Kontakt mit sehr heißen oder äußerst kalten Substanzen leiden, die nicht sofort nachlassen, wenn der Kontakt endet. Schwellungen, Zahnfleischverfärbungen oder sogar Eiterausfluss in der Nähe des betroffenen Zahns sind weitere Warnsignale. In einigen Ausnahmefällen kann dieser gesamte Vorgang jedoch vollständig ohne Beschwerden ablaufen. Nur auf dem Röntgenbild kann der Zahnarzt die Erkrankung am bereits betroffenen Kieferknochen feststellen. Unbehandelt kann eine Zahnwurzelinfektion zu schwerwiegenderen Problemen führen, einschließlich Abszessen, einer Ausbreitung der Infektion und im schlimmsten Fall zum Verlust des Zahns.

Wie läuft eine Wurzelbehandlung ab?

1. Karies entfernen

Unter örtlicher Betäubung greift Ihr Zahnarzt zum Bohrer und entfernt die kariösen Bereiche in Ihrem Zahn. Durch ein Loch, das er in der Mitte der Kaufläche bohrt, gewährt er sich Zugang zu den Kanälen mit dem infizierten Zahnmark.

2. Putzen und Polieren

Mit feinen Feilen putzt Ihr Zahnarzt das Innere Ihres Zahnes gründlich sauber und erweitert dabei die einzelnen Wurzelkanäle. Bakterien und das kranke Gewebe werden so beseitigt. Während dieser Prozedur spült er immer wieder desinfizierende Lösungen durch das Kanalsystem der Wurzeln. Diese Tiefenreinigung kann sich über mehrere Sitzungen erstrecken, wobei er am Ende jeder Sitzung ein medikamentöses Pflaster einbringt und den Zugang provisorisch verschließt. In bestimmten Intervallen nimmt er Röntgenaufnahmen, um den Infektionsgrad, die Zahnlänge und schließlich die Durchführung der Wurzelfüllung zu überprüfen.

3. Abschließende Sicherung

Nachdem alle Wurzelkanäle aufgespürt, gesäubert und desinfiziert sind, verschließt der Zahnarzt die Kanäle, um Bakterien draußen zu halten. Der Zahn selbst wird ebenfalls mit einem stabilen Füllmaterial gesichert. Falls die Infektion hartnäckig ist und die Behandlung mehrere Termine erfordert, dann wird der Zahnarzt den Zahn den betroffenen Zahn mit einer provisorischen Füllung verschließen. Nach erfolgreicher Behandlung wird in vielen Fällen eine Zahnkrone auf den behandelten Zahn gesetzt. Da der Zahn durch den Substanzverlust bereits stark geschwächt ist, gewährleistet nur diese Krone eine langfristige Erhaltung Ihres Zahnes.

Fazit

Eine Zahnwurzelbehandlung ist ein notwendiger Eingriff zur Rettung eines Zahnes bei einer Infektion oder Entzündung der Pulpa. Unbehandelt kann eine solche Infektion zu ernsthaften Problemen wie Abszessen oder sogar Zahnverlust führen.