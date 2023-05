Rückruf: Metallpartikel – HARIBO ruft HARIBO Matador Mix Importprodukte zurück

HARIBO informiert über den Rückruf bestimmter Beutel sowie Runddosen des dänischen Importprodukts HARIBO Matador Mix. Grund für die Maßnahme ist, dass eine Verunreinigung mit kleinen Metallpartikeln in einigen Produktverpackungen festgestellt wurde, die auf einer bestimmten Verpackungsstraße in Dänemark hergestellt worden sind.

Das Produkt war auch in Deutschland erhältlich. Inverkehrbringer ist die HARIBO Lakrids A/S 4640 Faxe, Denmark.

Vom Verzehr der betroffenen Produkte wird dringend abgeraten.

Betroffener Artikel

Der Rückruf betrifft nur in Dänemark hergestellte Produkte, die auf der Vorderseite des Beutels deutlich mit dem dänischen HARIBO-Slogan „Luk op for noget godt … luk op for HARIBO!“ bzw. auf dem Deckel der Runddose mit dem englischen HARIBO-Slogan „Kids and grown-ups love it so, the happy world of Haribo!“ gekennzeichnet und mit folgenden dänischen Chargennummern versehen sind:

HARIBO Matador Mix 375-g-Beutel – Chargennummer L451-00223-3253902

HARIBO Matador Mix 375-g-Beutel – Chargennummer L451-01023-3253901

HARIBO Matador Mix 1000-g-Runddose – Chargennummer L451-00223-3252801

HARIBO Matador Mix 1000-g-Runddose – Chargennummer L451-02723-3252701

Das deutsche Produkt HARIBO Matador Dark Mix, das bei Aldi erhältlich ist, ist hiervon nicht betroffen. Dies gilt auch für alle anderen HARIBO-Produkte.

Die Ursache für die Fremdkörper wurde eindeutig ermittelt und es wurden bereits interne Maßnahmen ergriffen, um diesen Fall in Zukunft zu vermeiden.

Produktrückgabe und Information für Verbraucher:innen

Verbraucher:innen können die vom Rückruf betroffenen Produkte gegen Erstattung des Kaufpreises in der jeweiligen Verkaufsstelle zurückgeben, in der sie das Produkt gekauft haben. Alle weiteren Informationen sind auch auf unserer Website (www.haribo.com) zu finden oder können unter der Telefonnummer 02641 3000-777 erfragt werden.

Andere HARIBO-Produkte als die oben beschriebenen Produkte sind nicht betroffen.

Infobox Fremdkörper ACHTUNG Gesundheitsgefahr!



Glas- oder Kunststoffsplitter wie auch metallische Fremdkörper können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder inneren Blutungen führen! Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT mehr verwenden und dem Handel zurückbringen



