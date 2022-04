Rückruf: Ferrero ruft verschiedene „kinder“ Artikel wegen Salmonellenverdacht zurück

Diese Meldung wird ständig aktualisiert! Bitte beachten!

Ferrero ruft derzeit bestimmte „kinder“ Artikel zurück, die im Werk Arlon in Belgien hergestellt wurden. Als Grund für die Maßnahme wird eine mögliche Kontamination mit Salmonellen (Salmonella Typhimurium) angegeben.

Die genannten Produkte stehen in einem möglichen Zusammenhang mit einem Salmonellen-Ausbruchsgeschehen in sieben EU-/EWR-Ländern und im Vereinigten Königreich (UK). Bis zum 5. April 2022 wurden 134 Fälle gemeldet, hauptsächlich bei Kindern unter 10 Jahren. Der erste Fall wurde am 7. Januar 2022 im Vereinigten Königreich identifiziert. Seit dem 17. Februar 2022 wurden auch anderswo in Europa Fälle identifiziert.

Vor dem Verzehr betroffener Produkte wird dringend gewarnt!

Betroffene Artikel

Alle anderen Ferrero-Produkte, einschließlich anderer kinder-Produkte in Deutschland, sind von diesem Rückruf nicht betroffen.

Deutschland

kinder Überraschung 3er Pack (3x 20g) Classic Ei

EAN VB: 4008400240329

Mindesthaltbarkeitsdatum: 10.04. – 21.06.2022

kinder Überraschung 3er Pack (3x 20g) Rosa Ei

EAN VB: 4008400480329

Mindesthaltbarkeitsdatum: 10.04. – 21.06.2022

kinder Überraschung 4er Pack (4x20g)

EAN VB: 4008400240527

Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022

kinder Schoko-Bons 125g, 200g, 300g, 200g + 25g gratis, 300g + 50g gratis, 350g, 500g

EAN VB:

5413548280189

5413548283128

4008400621722

4008400280127

4008400621920

8000500269633

5413548015552

Mindesthaltbarkeitsdatum: 28.05. – 28.08.2022

kinder Schoko-Bons White 200g

EAN VB: 8000500289877

Mindesthaltbarkeitsdatum: 31.05. – 29.09.2022

kinder Überraschung Maxi Classic Ei 100g

EAN VB: 4008400231327

Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022

kinder Überraschung Maxi Rosa Ei 100g

EAN VB: 4008400230825

Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022

kinder Mini Eggs Haselnuss 100g

EAN VB: 8000500196809

Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022

kinder Mini Eggs Cacao 100g

EAN VB: 8000500361207

Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022

kinder Mini Eggs kinder Schokolade 100g

EAN VB: 8000500234303

Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022

kinder Mix Bunte Mischung 132g

EAN VB: 4008400313221

Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022

kinder Mix Körbchen 86g

EAN VB: 8000500350911

Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022

kinder Mix Tüte 193g

EAN VB: 8000500371466

Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022

kinder Happy Moments 162g

EAN VB: 8000500284391

Mindesthaltbarkeitsdatum: 28.05. – 28.08.2022

kinder Happy Moments mini mix – Grüße Edition 162g

EAN VB: 8000500284391

Mindesthaltbarkeitsdatum: 28.05. – 28.08.2022

kinder Überraschung Maxi Ei Schlümpfe 100g

EAN VB: 8000500269008

Mindesthaltbarkeitsdatum: 19.08. – 18.09.2022

kinder Mini Eggs Mix 250g

EAN VB: 8000500295168

Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022

kinder Maxi Mix Plüsch 133g

EAN VB: 4008400271323

Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022

Sämtliche dieser genannten Produkte werden in Belgien hergestellt.

Sollten Sie eines dieser Produkte besitzen, raten wir Ihnen, es nicht zu verzehren.

Rückgabemöglichkeiten im Handel Laut Information der Verbraucherzentrale Hamburg nehmen die Handelsketten Aldi Nord, Netto Marken-Discount, Edeka und Kaufland betroffene Artikel auch ohne Kassenbon zurück, REWE bietet eine Kulanzlösung an

Ferrero Kundenservice Deutschland – Derzeit so gut wie nicht erreichbar!

Ferrero MSC GmbH & Co. KG

Consumer Service

60624 Frankfurt

Tel.: +49 (0)69 / 665 666-0

(Montag – Freitag 8:30 – 17:30 Uhr)

consumerservice@ferrero.com

Meldung Deutschland >

Österreich

Ferrero Österreich hat nun auch eine umfangreiche Liste der betroffenen Produkte veröffentlicht

Meldung Österreich >

Schweiz

Ferrero Schweiz hat nun auch eine umfangreiche Liste der betroffenen Produkte veröffentlicht

Meldung Schweiz >

Niederlande

Betroffene Ferrero Kinderprodukte in NL

Produkt Einheit Haltbarkeit von Haltbarkeit bis Kinderüberraschung 1 x 20 g 07.03.2022 10.04.2022 Kinderüberraschung 3 x 20 g 15.07.2022 10.04.2022 Kinderüberraschung 4 x 20 g 20.04.2022 21.08.2022 Schokoladenchips für Kinder 125g 06.01.2022 20.08.2022 Schokoladenchips für Kinder 200g 15.06.2022 23.08.2022 Schokoladenchips für Kinder 300 g 13.07.2022 Schokoladenstückchen für Kinder WEISS 200g 21.07.2022 18.08.2022 Glücksmomente für Kinder 162g 03.09.2022 17.08.2022 Kids Mix Adventskalender 127g 20.04.2022 Kinder Mix Peluche 133g 21.08.2022 Kinder Überraschung Maxi 100g 21.08.2022

Meldung Niederlande >

Großbritannien / Irland

aktualisiert am 06.04.2022



Kinder Surprise 20g and Kinder Surprise 20g x3 -Best Before Dates up to and including 7t h Oct ober 2022.

Kinder Surprise 100g – Best Before Dates between 20t h April 2022 and 21st August 2022.

Kinder Mini eggs 75g – Best Before Dates between 20th April 2022 and 21st August 2022.

Kinder Egg Hunt Kit 150g – Best Before Dates betw een 20t h April 2022 and 21st August 2022.

Kinder Schokobons 200g – Best Before Dates between 20t h April 2022 and 21st August 2022.

Meldung Großbritannien>

Italien

kinder Schoko-Bons

Inhalt 125g

Lotnummern: L288, L291, L293, L301,L302, L306, L307, L310, L312, L313, L316, L319, L320, L321, L326, L327, L328, L329, L334, L337, L338, L341, L347, L348, L349, L351, L352, L356, L005, L006, L028, L029

Mindesthaltbarkeitsdatum: 28/05/2022 bis 19/08/2022

kinder Schoko-Bons

Inhalt 46g

Lotnummern: L291, L292, L302, L307, L308, L313, L319, L320, L321, L329, L330, L334, L335, L347, L350, L354

Mindesthaltbarkeitsdatum: 28/05/2022 bis 19/08/2022

1. Meldung Italien > 2. Meldung Italien >

Frankreich



Kinder Surprise 20g (1x – 3x – 4x – 6x) zu 100g

Verbrauchsdatum Ende Juni bis Ende Oktober 2022

Kinder Schoko-Bons

Verbrauchsdatum Ende April bis Ende August 2022

Kinder Mini Eggs

Verbrauchsdatum: Ende April bis Ende August 2022

Kinder Happy Moments, Kinder Mix : 193g, Panier 150g, Peluche 133g, Seau 198g

Verbrauchsdatum Ende August 2022

Meldung Frankreich >

Luxemburg

Kinder Mini Eggs 100g 21/08/2022

KINDER MI MINI EGGS 250g 21/08/2022

KINDER MIX PELUCHE 133g 21/08/2022

Kinder Schokobons 200g 28/06/2022 23/08/2022

Kinder Schokobons 300g 22/06/2022 23/08/2022

Kinder Schokobons 125g 1/06/2022 20/08/2022

Kinder Schokobons 200g 2/06/2022 18/08/2022

Kinder Schokobons 300g 7/06/2022 21/07/2022

Kinder Schokobons WHITE 200g 22/07/2022 18/08/2022

Kinder Schokobons WHITE 200g 21/07/2022

Kinder Surprise T3 7/08/2022

Kinder Surprise T4 21/08/2022

Kinder Surprise T1 27/06/2022 2/10/2022

Kinder Surprise T3 26/06/2022 3/10/2022

Kinder Surprise T4 20/04/2022 21/08/2022

KINDER HAPPY MOMENTS 162g 9/03/2022 17/08/2022

KINDER MIX ADVENT

CALENDAR 127g 20/04/2022

Kinder Surprise Maxi G100 100g 21/08/2022

Meldung Luxemburg >

Belgien

aktualisiert am 06.04.2022 – 13:00 Uhr

Artikel Lotnummer Haltbarkeit Kinder Mini Eggs L323R03-MJ 21/08/2022 Kinder Mini Eggs L327R03-MO 21/08/2022 Kinder Surprise L010L03-AE 2/10/2022 Kinder Surprise L010L03-MO 20/08/2022 Kinder Surprise L010L03-ND 4/09/2022 Kinder Surprise L291R03— 15/07/2022 Kinder Surprise L292R03-JV 10/06/2022 Kinder Surprise L292R03-KM 27/06/2022 Kinder Surprise L295R03-LE 15/07/2022 Kinder Surprise L298R03-KM 27/06/2022 Kinder Surprise L298R03-LE 15/07/2022 Kinder Surprise L309R03-KS 3/07/2022 Kinder Surprise L321R03— 14/08/2022 Kinder Surprise L328R03-LE 15/07/2022 Kinder Surprise L328R03-LZ 5/08/2022 Kinder Surprise L328R03-MN 19/08/2022 Kinder Surprise L329R03-MN 19/08/2022 Kinder Surprise L330R03-MN 19/08/2022 Kinder Surprise L334R03— 27/08/2022 Kinder Surprise L343R03— 5/09/2022 Kinder Surprise L348R03-MX 29/08/2022 Kinder Surprise L351R03-MN 19/08/2022 Kinder Surprise L351R03-MO 20/08/2022 Kinder Surprise L351R03-ND 4/09/2022 Kinder Surprise L005L03— 2/10/2022 Kinder Surprise L006L03— 3/10/2022 Kinder Surprise L291R03— 15/07/2022 Kinder Surprise L292R03-LE 15/07/2022 Kinder Surprise L295R03— 19/07/2022 Kinder Surprise L299R03— 23/07/2022 Kinder Surprise L300R03— 24/07/2022 Kinder Surprise L307R03-KL 26/06/2022 Kinder Surprise L307R03-KM 27/06/2022 Kinder Surprise L307R03-LE 15/07/2022 Kinder Surprise L314R03— 7/08/2022 Kinder Surprise L320R03— 13/08/2022 Kinder Surprise L333R03— 26/08/2022 Kinder Surprise L335R03— 28/08/2022 Kinder Surprise L335R03-MU 26/08/2022 Kinder Surprise L347R03— 9/09/2022 Kinder Surprise L295R03-KD 20/04/2022 Kinder Surprise L295R03-KN 20/04/2022 Kinder Surprise L313R03-KN 20/04/2022 Kinder Surprise L314R03-KN 20/04/2022 Kinder Surprise L329R03-MD 21/08/2022 Kinder Surprise L341R03-MW 21/08/2022 Kinder Surprise L342R03-MW 21/08/2022 KINDER HAPPY MOMENTS L011LGF- 28/07/2022 KINDER HAPPY MOMENTS L017LGF- 2/08/2022 KINDER HAPPY MOMENTS L033LGF- 17/08/2022 KINDER HAPPY MOMENTS L034LGF- 17/08/2022 KINDER HAPPY MOMENTS L235RGF- 9/03/2022 KINDER HAPPY MOMENTS L242RGF- 16/03/2022 KINDER HAPPY MOMENTS L253RGF- 25/03/2022 KINDER HAPPY MOMENTS L256RGF- 29/03/2022 KINDER HAPPY MOMENTS L263RGF- 7/04/2022 KINDER HAPPY MOMENTS L263RGF1 10/04/2022 KINDER HAPPY MOMENTS L273RGF- 15/04/2022 KINDER HAPPY MOMENTS L285RGF- 29/04/2022 KINDER HAPPY MOMENTS L286RGF- 29/04/2022 KINDER HAPPY MOMENTS L292RGF- 10/05/2022 KINDER HAPPY MOMENTS L313RGF- 23/05/2022 KINDER HAPPY MOMENTS L319RGF- 27/05/2022 KINDER HAPPY MOMENTS L320RGF- 27/05/2022 KINDER HAPPY MOMENTS L327RGF- 15/06/2022 KINDER HAPPY MOMENTS L347RGF- 3/07/2022 KINDER HAPPY MOMENTS L354RGF- 7/07/2022 KINDER MIX L189RAG172 20/04/2022 KINDER MIX L246RAG200 20/04/2022 KINDER MIX L250RAG200 20/04/2022 KINDER MIX L280RAG208 20/04/2022 KINDER MIX L300RAG208 20/04/2022 KINDER MIX L005LWPJ 21/08/2022 KINDER MIX L026LWPJ 21/08/2022 KINDER MIX L041LWPJ 21/08/2022 KINDER MIX L042LWPJ 21/08/2022 KINDER MIX L337RWPJ 21/08/2022 KINDER MIX L316RAH285 21/08/2022 KINDER MIX L317RAH285 21/08/2022 KINDER MIX L328RAH293 21/08/2022 KINDER MIX L338RAH314 21/08/2022 Kinder Schokobons L007L03— 20/08/2022 Kinder Schokobons L292R03— 1/06/2022 Kinder Schokobons L301R03— 10/06/2022 Kinder Schokobons L306R03— 15/06/2022 Kinder Schokobons L313R03— 22/06/2022 Kinder Schokobons L326R03— 5/07/2022 Kinder Schokobons L333R03— 12/07/2022 Kinder Schokobons L341R03— 20/07/2022 Kinder Schokobons L348R03— 27/07/2022 Kinder Schokobons L005L03— 18/08/2022 Kinder Schokobons L293R03— 2/06/2022 Kinder Schokobons L306R03— 15/06/2022 Kinder Schokobons L307R03— 16/06/2022 Kinder Schokobons L312R03— 21/06/2022 Kinder Schokobons L319R03— 28/06/2022 Kinder Schokobons L333R03— 12/07/2022 Kinder Schokobons L342R03— 21/07/2022 Kinder Schokobons L343R03— 22/07/2022 Kinder Schokobons L347R03— 26/07/2022 Kinder Schokobons L349R03— 28/07/2022 Kinder Schokobons L288R03— 28/05/2022 Kinder Schokobons L298R03— 7/06/2022 Kinder Schokobons L334R03— 13/07/2022 Kinder Schokobons L341R03— 20/07/2022 Kinder Schokobons L342R03— 21/07/2022 Kinder Schokobons L348R03— 27/07/2022 Kinder Surprise Maxi 100g L316R03-JP 20/04/2022 Kinder Surprise Maxi 100g L319R03-JP 20/04/2022 Kinder Surprise Maxi 100g L322R03— 21/08/2022

Meldung Belgien >

Infobox Salmonellen ACHTUNG Gesundheitsgefahr!

Vom Verzehr der Produkte aus der angegebenen Produktchargen wird dringend abgeraten. Sollten sich nach dem Verzehr untenstehende Symptome zeigen, suchen sie unverzüglich ihren Hausarzt auf Der Verzehr von mit Salmonella-Bakterien belasteten Lebensmitteln kann Unwohlsein, Durchfall, evtl. Erbrechen, und Fieber auslösen. Verbraucher müssten in diesem Fall einen Arzt aufsuchen, und sofort auf Verdacht auf Salmonella hinweisen. Die Inkubationszeit nach Verzehr beträgt i.d.R. 48 Stunden, selten bis zu 3 Tage. Diese Symptome können bei Kleinkindern, immungeschwächten und älteren Menschen verstärkt auftreten



