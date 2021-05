Rückruf: Ökoland ruft verschiedene Wursterzeugnisse zurück

Die Ökoland GmbH Nord informiert über den Rückruf verschiedener Ökoland Wursterzeugnissen. Wie das Unternehmen mitteilt, ist es aufgrund eines technischen Defekts in einem Kühlraum nicht auszuschließen, dass es bei vorgenannten Produkten vereinzelt zu geschmacklichen Abweichungen kommen kann. Betroffene Würstchen sind an einem bitteren Geschmack erkennbar.

Dieser resultiert daraus, dass vorgenannte Produkte in Einzelfällen mit sehr geringen Mengen eines WasserKältemittelgemisches in Berührung gekommen sein könnten.

Die genannten Produkte sind nicht zum Verzehr geeignet. Eine Gesundheitsgefährdung ist nach Unternehmensangaben aufgrund des bitteren Geschmacks und der sehr geringen eingetragenen Menge auszuschließen.

Das Unternehmen hat umgehend reagiert und die betroffenen Produkte unmittelbar aus dem Verkauf nehmen lassen.

Betroffener Artikel

Ökoland Bratwurst 4 Stück, 250 g – MHD: 03.07.2021

Ökoland Bratwürstchen 12 Stück, 250 g – MHD: 01.07.2021 und 03.07.2021

Ökoland Wiener Würstchen 5 Stück, 200 g – MHD: 01.07.2021

Ökoland Rinder-Bratwürstchen 9 Stück, 180 g – MHD: 01.07.2021

Ökoland Rinder-Wiener 5/200 g – MHD: 01.07.2021

Ökoland Geflügel-Bratwürstchen 9/180 g – MHD: 09.07.2021 und 10.07.2021

Ökoland Geflügel-Wiener 5/200 g – MHD: 09.07.2021

Verbraucherinnen und Verbraucher, die eines der Produkte mit einem der genannten Mindesthaltbarkeitsdaten gekauft haben, können dieses in ihrer Einkaufsstätte zurückgeben. Auch ohne Vorlage des Kassenbons erhalten sie den Kaufpreis erstattet.

Kundenservice

Verbraucherfragen werden Montag bis Freitag, 9:00 bis 16:00 Uhr, unter der kostenlosen Service-Rufnummer 0800 58 88 361, 05031 960713 oder per E-Mail: qm@oekoland.de beantwortet

Produktabbildungen: Ökoland GmbH Nord

Quelle: www.produktwarnung.eu



