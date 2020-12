Rückruf: Ethylenoxid – Teuto Markenvertrieb ruft verschiedene Produkte zurück

Die Teuto Markenvertrieb GmbH informiert über den Rückruf von Sesam und sesamhaltigen Produkte in verschiedenen Artikelausführungen, die Ethylenoxid Rückstände in der Zutat Sesam enthalten könnten. Wie das Unternehmen mitteilt, sind aktuell Produkte der Marken Fuchs, Ubena, BioWagner, Bamboo Garden, Kattus sowie die Lidl Eigenmarke delights von dem Rückruf betroffen.

Eine genaue Aufstellung der betroffenen Produkte findet sich nachfolgend

Betroffene Artikel

Fuchs



Asia Gewürz Dose

Inhalt: 70g

Losnummern/MHD: L0137CA, L0139AA, L0161CA, L0274CA, L0275AA, L0275AB

Asia Gewürz Beutel

Inhalt: 70g

Losnummern/MHD: L0191AA, L0191BA

BioWagner



Curry + Tofu Gewürzzubereitung

Inhalt: 90g

Losnummern/MHD: L0330CA, L9049CA, L9050AA, L9050BA, L9142BA, L9142CA

Sesamsaat

Inhalt: 95g

Losnummern/MHD: L9076BA, L0079AA, L0079BA, L0127AA, L0177AA, L0177BA, L0300AB

Würzmix Backkartoffeln

Inhalt: 20g

Losnummern/MHD: L9240BB

Bamboo Garden

Hoisin Sauce

Inhalt: 200ml

Losnummern/MHD: LA01001, LA01631, LA02101, LA02111, LB02091, LB02101, LB02111, LC00991, LC01621, LC02091, LC02101

Sesam weiß geröstet

Inhalt: 200g

Losnummern/MHD: L0202BA, L0202CA, L203BC, L0203CC, L0231BB, L0231CB, L0232AB, L0232BB, L0232CB, L0233AD , L0234AF

Bio Teriyaki Sauce

Inhalt: 210ml

Losnummern/MHD: 37819, 38589

Bio Teriyaki Sauce

Inhalt: 200ml

Losnummern/MHD: LA02311, LB02311, LB02681

Ubena

Gemüseheld Sesam Kuruma

Losnummer L0288CA

Kattus

Tahini Sesampaste

Inhalt: 70g

Losnummern/MHD: LB02201, LC02201

Lidl Deutschland



1001 delights Sesampaste

Inhalt: 120g

Mindesthaltbarkeitsdatum 07/2022

Hersteller: WEIAND GmbH

Betroffene Produkte können auch ohne Vorlage des Kassenbons am Kaufort zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet.

Kundenservice

Bei Fragen können sich Verbraucher an die Hotline unter der Rufnummer 05421-309-246 wenden (werktags 8-16 Uhr) oder per E-Mail an service@teuto-gewuerzvertrieb.de.

Kundeninformation > Weitere Rückrufe von Sesamprodukten >

Produktabbildungen: Lidl / Teuto Markenvertrieb GmbH

Infobox Ethylenoxid Ethylenoxid ist giftig und krebserregend beim Einatmen. Symptome einer Vergiftung sind Kopfschmerzen, Schwindel und Übelkeit/Erbrechen. Mit zunehmender Dosis kommt es zu Zuckungen, Krämpfen und schlussendlich zum Koma. Es ist für die Haut und die Atemwege reizend. Die Lunge kann sich Stunden nach dem Einatmen mit Flüssigkeit füllen (Lungenödem) (Quelle: wikipedia.de)

Quelle: www.produktwarnung.eu – Produktabbildung:



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller

Immer auf dem Laufenden mit unseren App’s zu Produktrückrufen und Verbraucherwarnungen als kostenloser Download