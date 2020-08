Rückruf: Glassplitter in „Ming Chu Mango-Chutney“ via EDEKA und Marktkauf möglich

Die Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG informiert über den Rückruf des Artikels „Ming Chu Mango-Chutney Fruchtig Scharf“ im 230g-Glas mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 27.12.2021.

Wie das Unternehmen mitteilt, hatte ein Verbraucher den Fund von Glasstücken in einem Glas der genannten Sorte gemeldet. Betroffen ist ausschließlich Ware mit dem MHD 27.12.2021. Weitere Artikel der Marke „Ming Chu“ sowie Artikel mit anderen Mindesthaltbarkeitsdaten sind nicht betroffen.

Betroffener Artikel

Artikel: Ming Chu Mango-Chutney Fruchtig Scharf

Inhalt: 230g-Glas

Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 27.12.2021

Der Artikel wurde nicht in den Bundesländern Baden-Württemberg, Hessen und Saarland vertrieben. In anderen Bundesländern wurde er in Märkten von EDEKA und Marktkauf angeboten. Kreyenhop & Kluge und die betroffenen Handelsunternehmen haben umgehend reagiert und die entsprechende Ware bereits vorsorglich aus dem Verkauf genommen.

Vom Verzehr des Produktes wird abgeraten. Kunden, die das entsprechende Produkt bereits gekauft haben, können dieses gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren jeweiligen Einkaufsstätten zurückgeben.

Kundenservice

Verbraucheranfragen beantwortet der Kundenservice unter der kostenfreien Rufnummer 0800 / 333 5211 von Montag bis Sonntag von 8 bis 20 Uhr.

Kundeninformation >

Produktabbildung: Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG

Infobox Fremdkörper ACHTUNG Gesundheitsgefahr!



Glas- oder Kunststoffsplitter wie auch metallische Fremdkörper können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder inneren Blutungen führen! Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT mehr verwenden und dem Handel zurückbringen



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller

Immer auf dem Laufenden mit unseren App’s zu Produktrückrufen und Verbraucherwarnungen als kostenloser Download