Rückruf: Verletzungsgefahr – Action ruft Samthocker mit goldenem Sockel zurück

Action B.V. warnt Kunden vor der Verwendung des unten dargestellten Artikels „Samthocker mit goldenem Sockel“. Wie die Action Service & Distributie B.V. mitteilt, gibt es unterschiedliche Fertigungsvarianten des goldenen Hockers. In einigen Fällen kann die Oberfläche zu scharf sein und bei Berührung Verletzungen an Füßen und Händen verursachen.



Das Produkt wurde zwischen dem 5. August und 25. Oktober 2019 in Action-Filialen verkauft.

Betroffener Artikel

Artikel: Samthocker mit goldenem Sockel

Durchmesser: 28 cm x 36 cm

Artikelnummer: 2575747

EAN 8718964064182 (Gold/Schwarz)

EAN 8718964064199 (Gold/Grau)

Sollten Sie einen dieser Samthocker mit goldenem Sockel in dem oben genannten Zeitraum gekauft haben, verwenden Sie es bitte nicht mehr und bringen Sie diesen in eine Action Filiale zurück. Der Kaufbetrag wird zurückerstattet. Ein Kassenbon ist nicht erforderlich.



Kundenservice

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Action unter +49 (0) 211 30146 100 oder per Mail an info@action.nl.

Produktabbildung: Action B.V.



