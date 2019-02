Rückruf: Sulfit – Hersteller ruft „K-Classic Kokosraspeln“ via Kaufland zurück

Die August Töpfer & Co. (GmbH & Co.) KG informiert über den Rückruf des Artikels „K-Classic Kokosraspel, fein geraspelt, ungeschwefelt“ in der 200g Packung. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde im Rahmen einer Routinekontrolle in einer Charge ein erhöhter Gehalt an Schwefeldioxid (Sulfit) festgestellt, welcher auf dem Etikett nicht deklariert ist.

Sulfite können allergische Reaktionen hervorrufen. Bei Unverträglichkeit können Sulfite z.B. Übelkeit und Kopfschmerzen oder niedrigen Blutdruck als Folgeerscheinungen auslösen.

Für Personen, welche von einer Sulfit-Unverträglichkeit betroffen sind, kann beim Verzehr dieses Produktes eine allergische Reaktion nicht ausgeschlossen werden. Diese Kunden werden gebeten den Rückruf unbedingt zu beachten und das genannte Produkt nicht zu konsumieren.

Betroffener Artikel

Artikel: K-Classic Kokosraspel, fein geraspelt, ungeschwefelt

Inhalt: 200 g

EAN: 4337185152634

Mindesthaltbarkeitsdatum: 15/11/2019

Charge A: L33842

Lieferant: August Töpfer & Co.

Das betroffene Produkt wurde bei Kaufland in Bayern, Baden-Württemberg, Saarland, Hessen und Rheinland Pfalz verkauft.

Presse- / Kundeninformation >

Kunden, welche nicht allergisch auf Sulfit reagieren, können dieses Produkt bedenkenlos verzehren. Aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes hat Kaufland sofort reagiert und das betroffene Produkt aus dem Verkauf genommen.

Das Produkt kann in allen Kaufland Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Kundenservice

Für Verbraucheranfragen steht unter der Nummer 040-32003 220 (von 8:30 – 17:00 Uhr) eine kostenlose Hotline zur Verfügung.

Infobox Sulfite Sulfite sind die Salze und Ester der Schwefligen Säure H2SO3. Sie werden häufig als Konservierungsmittel in Wein, Trockenobst und Kartoffelprodukten eingesetzt. Sulfite treten allerdings auch natürlich in nahezu allen Weinen auf. Die Kennzeichnungspflicht geht darauf zurück, dass Menschen mit einer Überempfindlichkeit gegen Sulfite bei Konsum auch geringer Mengen Sulfit Unverträglichkeitsreaktionen wie z. B. Bronchospasmen und Asthma, anaphylaktoide Reaktionen, Urticaria und niedrigen Blutdruck zeigen.

Quelle: wikipedia.de



