Rückruf: Verletzungsgefahr – Decathlon ruft Domyos Strap Trainer zurück

Decathlon ruft Domyos Strap Trainer zurück, die zwischen dem 01.01.2016 und dem 24.12.2018 verkauft wurden. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde festgestellt, dass in sehr seltenen Fällen der Karabiner brechen und einen Sturz verursachen kann.

Für Nutzer besteht dadurch ein Verletzungs- und Unfallrisiko!

Betroffener Artikel

Artikel: DST 100

Marke: Domyos

Produktreferenz: 8360619

Dieser Fehler kann durch eine Reparatur behoben werden.

Decathlon bietet verschiedene Optionen zu diesem Rückruf an

a. das Produkt selbst reparieren

b. Umtausch durch ein neues Produkt in deiner nächstgelegenen DECATHLON Filiale

c. Rückgabe in deiner nächstgelegenen DECATHLON Filiale und Erstattung des Kaufbetrags

Kundenservice

Der Decathlon Kundendienst steht von Montag bis Freitag von 9:00 bis 20:00 Uhr und Samstag von 10:00 bis 18:00 Uhr unter der Rufnummer 07153/8920500 für Fragen jeglicher Art zur Verfügung.

Poduktabbildungen: Decathlon Sportspezialvertriebs GmbH

