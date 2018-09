Rückruf: Erhebliche Gefahren durch LED Leuchtstoffröhren von Aldi-Niederlande

Da viele Verbraucher die in Grenznähe leben, auch dort einkaufen bitten wir um Beachtung dieser Meldung

Aldi Niederlande informiert über den Rückruf von LED-Leuchtstoffröhren 120 cm und 150 cm, die am Samstag, den 25. August 2018 verkauft wurden. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden inzwischen ganz erhebliche Scherheitsmängel festgestellt. Demnach haben Untersuchungen ergeben, dass sich die Leuchtstoffröhren überhitzen können, wodurch das Gehäuse schmilzt und das Risiko einer Brandverletzung besteht.

Durch das Aufschmelzen können spannungsführende Teile freigelegt werden, die einen elektrischen Schlag für den Benutzer verursachen können.

Betroffener Artikel

Produkt: Lightwell LED Leuchtstoffröhre 120 cm

Chargennummer: DATUM: 0518

Typennummer: LW-8718843023743

Barcode: 23053885

Verkaufspreis: € 7,99

Produkt: Lightwell LED Leuchtstoffröhre 120 cm / 150 cm

Chargennummer DATE: 0618

Typennummer: LW-8718843013669

Barcode: 23025646

Verkaufspreis: € 9,99

Kunden die eine LED-Leuchtstoffröhre 120 cm oder 150 cm in einer Aldi Filiale in den Niederlanden erworben haben, sollten diese umgehend auf die angegebene Chargennummer und Typnummer hin überprüfen. Diese Nummern sind wie in den Abbildungen ersichtlich auf den Leuchtstoffröhren angegeben.

Kunden werden gebeten, betroffene Artikel nicht zu verwenden und diese in einer ALDI-Niederlande Filiale zurückzugeben. Der Kaufbetrag wird erstattet.

Produktabbildung: ALDI-Niederlande



