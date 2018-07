Behörden warnen: Nitrosamine in vielen Luftballons

Die niederländischen Behörden warnen über das europäische Schnellwarnsystem Rapex derzeit verstärkt vor Luftballons verschiedenster Hersteller und Herkunft und haben eine Rücknahme aus dem Handel angeordnet. Einige der Ballons sind auch in Deutschland erhältlich. Grund für die Warnung sind Nitrosamine und nitrosierbare Substanzen, die in teilweise sehr hohen Konzentrationen in den Luftballons nachgewiesen wurden.

Nitrosamine gelten als teilweise stark krebserregend und haben im Tierversuch auch Schäden der Leber und des Erbgutes hervorgerufen

Betroffene Artikel

Rapex Nummer: A12/1024/18

Marke: Balloonia

Name: Globos – Balloons

Typ: 6 Balloons rot P25

Barcode: EAN 8713647901259 Rapex Nummer: A12/0985/18

Marke: Balloonia

Name: Pro Quality

Typ: 50 Balloons rot P25

Barcode: EAN 8713647901945 Rapex Nummer: A12/0986/18

Marke: Balloonia

Name: Balloonia

Typ: 100 Balloons rot P25

Barcode: EAN 873647902126 Rapex Nummer: A12/0987/18

Marke: unbekannt

Name: Ballonnen – High Quality

Farbe: Kupfer/braun

Barcode: EAN 8713647901143 Rapex Nummer: A12/0988/18

Marke: D&F

Name: Gelukkig Nieuwjaar! Ballonnen

Farbe: schwarz/orange

Barcode: EAN 8717928139249 Rapex Nummer: A12/0989/18

Marke: Boland

Name: PEACE

Typ: 1643

Barcode: EAN 8712026445070 Rapex Nummer: A12/0990/18

Marke: Shen hua

Name: Balloons

Typ: Art. No: 3-385

Barcode: EAN 4561237808013 (Sticker), EAN 6970163556987 (Karton) Rapex Nummer: A12/0991/18

Marke: Shen hua

Name: Balloons

Typ: Art. No: 4-599

Barcode: EAN 6970163556987 Rapex Nummer: A12/0994/18

Marke: Balloons

Name: Happy Ballons – Globos Decorativos

Farbe: 100 pcs – Red

Barcode: EAN unbekannt Rapex Nummer: A12/0995/18

Marke: Balloons

Name: Happy Ballons – Globos Decorativos

Farbe: 100 pcs

Barcode: S507831300008 Rapex Nummer: A12/0996/18

Marke: DUILE – Tong Rui

Name: Party balloons

Typ: SKU716872-3D1Q0 EVK

Barcode: 1109-0-22260

Hintergrund Nitrosamine ACHTUNG! Gesundheitsgefahr! Im Tierversuch wurde in sämtlichen Spezies eine stark krebserzeugende Wirkung bei 90 % der untersuchten Nitrosamine nachgewiesen. Nitrosamine sind Präkanzerogene, das heißt, sie müssen im Körper aktiviert werden, damit sie ihre schädliche Wirkung entfalten können. Dies erfolgt durch eine Cytochrom-P450-katalysierte Reaktion. In nachfolgenden Reaktionen werden das sehr reaktive Formaldehyd sowie Carboniumionen freigesetzt, die eine stark gentoxische Wirkung haben. Epidemiologische Studien deuten auf eine positive Korrelation zwischen Nitrit- und Nitrosaminaufnahme und Magenkarzinom, sowie zwischen dem Verzehr von Fleisch- und Wurstwaren und Magen- und Speiseröhrenkrebs hin. Weitere epidemiologische Studien sehen zudem eine Korrelation zwischen dem zunehmenden Einsatz von Nitrat und Nitrit in Landwirtschaft (Düngung) und Nahrungsmittelindustrie (Konservierungsmittel), der dadurch erhöhten Belastung mit Nitrosaminen und der steigenden Zahl von Alzheimer-, Parkinson- und Diabetesfällen. Nitrosamine haben im Tierversuch auch Schäden der Leber und des Erbgutes hervorgerufen Gefährlichkeit von Nitrosaminen > Dieser Artikel basiert auf dem Artikel https://de.wikipedia.org/wiki/Nitrosamine aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung (de)). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.

