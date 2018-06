Rückruf: Kurzschlussgefahr bei GRUNDIG USB Power Adaptor / USB Netzteilen

Edco Deutschland GmbH und Edco Eindhoven B.V. informieren über einen Rückruf von GRUNDIG USB Power Adaptor / USB Netzteilen. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde während einer Sicherheitsprüfung des Artikels festgestellt, dass die Isolierung der Leistungsaufnahme unzureichend sein kann, was zu einem möglichen Kurzschluss führen könnte.

Verkauft wurden betroffene Netzteile via Netto Marken-Discount und andere Händler – auch online.

Betroffener Artikel

Bild(er): RAPEX – © Europäische Gemeinschaften, 1995- 2018 – Bilder anklicken für Detailansicht

Artikel: GRUNDIG USB Power Adaptor / USB Netzteil

Barcode: 8711252159706

Modelnummer 871125215970

Verbraucher, die in Besitz eines betroffenen Netzteiles sind, sollten den Gebrauch des Artikels sofort einstellen und diesen umgehend in die Filiale zurückzubringen, in der Sie ihn gekauft haben.

Der Kaufpreis wird selbstverständlich in vollem Umfang erstattet.



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller

