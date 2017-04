Rückruf: Gesundheitsgefahr durch bunte Melaminteller von Action

Die belgische Verbraucherschutzbehörde AFSCA hat eine Warnung zu Melamintellern in verschiedenen Farben herausgegeben, weil die Gefahr des Übergangs toxischer Substanzen in Lebensmittel besteht. Verkauft wurden diese über Filialen von Action

Betroffener Artikel

Produkt: Melamin Teller

Artikel-/Lotnummer: 458624

Farben: rot, grün, blau

Material: Melamin

EAN: 8719202169317

Die Lotnummer ist auf dem Etikett zu finden

Action ist mit über 500 Filialen in den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Deutschland und Frankreich vertreten.

Vorhandene Teller sollten nicht mehr verwendet werden und können gegen Kaufpreiserstattung zurückgegeben werden.

Farbige und weiße Kochutensilien bestehen meist aus dem Kunststoff Melamin. Dieser harte, glatte Kunststoff wird aus den Grundstoffen Melamin und Formaldehyd hergestellt. Da diese Bestandteile beim Erhitzen in Lebensmittel übergehen und die Gesundheit schädigen können, sind europaweit Grenzwerte festgelegt.

Wegen Überschreitung der Grenzwerte mussten bereits mehrfach Kochlöffel und Schöpfkellen und anderes Geschirr aus Melamin vom Markt genommen werden. Sie stammten aus China, Thailand und auch aus Deutschland

Hintergrund:

Eine EU-Verordnung regelt unter anderem, wie viel Melamin und Formaldehyd aus den Materialien höchstens auf das Lebensmittel übergehen dürfen. Für Formaldehyd gilt ein Wert von 15 mg/kg, für Melamin sind es dank einer Neuregelung in der EU statt vormals 30 mg/kg nur noch 2,5 mg/kg Lebensmittel. Allerdings darf Geschirr, das den neuen Bestimmungen nicht genügt, noch bis Ende 2012 in den Verkehr gebracht werden. Altbestände dürfen auch darüber hinaus noch verkauft werden. Im vergangenen Jahr stiegen die Warnmeldungen zu Melamin-Küchenartikeln aus China mit überschrittenen Übergangsraten von Melamin und Formaldehyd deutlich an. Mittlerweile regelt eine spezielle EU-Verordnung den Import dieser Warengruppe. (Verbraucherzentale Niedersachsen)