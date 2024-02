Die KoRo Handels GmbH informiert über den Rückruf des Artikels KoRo Chocolate Bar Berries 50 g mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 07.12.2024. Betroffen ist nach Unternehmensangaben ausschließlich die Charge 5023131.

Wie das Unternehmen mitteilt, besteht für den oben genannten Artikel das Risiko, dass es während der Produktion der Sorte “Chocolate Bar Berries” bei einigen Packungen dazu kam, dass diese fälschlicherweise die Variante “Hazelnut” enthält. Dadurch entsteht eine fehlerhafte Allergenkennzeichnung.

Das Produkt sollte NICHT von Menschen verzehrt werden, die eine Allergie gegen Haselnüsse haben.

Für Personen ohne Haselnussallergie ist das Produkt unbedenklich.

Betroffener Artikel

Artikel: KoRo Chocolate Bar Berries

Inhalt: 50 g

Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 07.12.2024

Charge: 5023131

Die fehlerhafte Charge ist von außen leicht identifizierbar. Das Mindesthaltbarkeitsdatum und Chargennummer befinden sich gut sichtbar an der Seite der Verpackung nach folgendem Muster: “07.12.2024 5023131”. Ob das von Ihnen gekaufte Produkt tatsächlich betroffen ist, erkennt man daran, dass beim Aufschneiden der Riegel nicht wie üblich rote Beerenstücke in der Schokolade zu sehen sind, sondern Haselnussstücke in der Schokolade zu erkennen sind.

Wenn Sie das Produkt reklamieren möchten, geben Sie es in Ihrer entsprechenden Verkaufsstelle zurück

