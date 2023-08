Rückruf: Glasfremdkörper in „Le Gusto Bolognese Gewürz“ via Aldi bundesweit möglich

Die BLM Prod.- u. Vertriebsges. mbH & Co. KG ruft in Abstimmung mit der zuständigen Behörde den Artikel „Le Gusto Bolognese Gewürz“ zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass in diesem Produkt möglicherweise Glasfremdkörper enthalten sind.

Der betroffene Artikel wurde über ALDI NORD und ALDI SÜD im Rahmen eines Aktionsangebotes im gesamten Verkaufsgebiet angeboten.

Vom Verzehr des Produktes wird daher abgeraten!

Betroffener Artikel

Artikel: Bolognese Gewürz

Marke: Le Gusto

Inhalt: 35g

Mindesthaltbarkeitsdatum: 01.06.2025

Die Angaben zum Mindesthaltbarkeitsdatum befindet sich als Aufdruck auf der rechten Seite des Etiketts.

Wer das entsprechende Produkt gekauft hat, kann es gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in seiner Filiale zurückgeben.

Kundenservice

Verbraucheranfragen werden unter der Telefonnummer 0800 – 444 38 38 (Mo. -Do. 08:00 – 17:00 Uhr und Fr. 08:00 – 15.00 Uhr) oder per E-Mail ( rueckruf@betz-holding.de) beantwortet.

Abbildung: BLM Prod.-und Vertriebsges. mbH

