Rückruf: Verletzungsgefahr bei „Baby Shark“ Badespielzeug von ZURU Toys

ZURU Toys informiert über den Rückruf von Badespielzeug mit der Verkaufsbezeichnung „Baby Shark” und „Mini Baby Shark”. Die zurückgerufenen „Baby Shark”-Badespielzeuge in der großen Ausführung haben eine Rückenflosse aus Hartplastik mit drei Rillen auf einer Seite der oberen Flosse. Sie messen etwa 7 Zoll (etwa 17,8 cm) von der Nase bis zum Schwanz. Sie wurden in drei Farben verkauft: Gelb, Rosa und Blau. Sie wurden einzeln und in Dreierpacks verkauft.

Wie das Unternehmen mitteilt, hat das zurückgerufene „Mini Baby Shark”-Badespielzeug eine Rückenflosse aus Hartplastik. Es misst von der Nase bis zum Schwanz etwa 4 Zoll (etwa 10,2 cm) und wurde in drei Farben verkauft: Gelb, Rosa und Blau.

Kinder, die das Spielzeug insbesondere in der Badewanne oder im Planschbecken benutzen, könnten ausrutschen und auf die Plastikflosse des Baby-Hais fallen und sich Verletzungen zuziehen.

Verwenden Sie die zurückgerufenen Badespielzeuge nicht mehr!

Betroffene Artikel

Artikel: Badespielzeug Baby Shark und Mini Baby Shark

Farben: Gelb, Rosa und Blau

Verkauf einzeln und in Zweier- oder Dreierpacks sowie als Bestandteil eines „Baby Shark Music Water Park”-Spielsets

Bitte beachten: „Zuru” verkauft seit März 2023 eine Version des „Baby Shark” in der großen Ausführung, die mit einer Silikonflosse versehen ist. Wenn sich die Rückenflosse Ihres Haies weicher anfühlt als der Körper des Haies und es eine sichtbare Trennlinie zwischen dem Silikon- und dem Kunststoffteil der Rückenflosse gibt, dann ist die Rückenflosse oben aus Silikon und das Produkt ist somit nicht vom Rückruf betroffen.

Wenn Sie einen oder mehrere große oder kleine Babyhaie mit Hartplastikflossen besitzen sollten, dann verwenden Sie die zurückgerufenen Badespielzeuge bitte nicht mehr! Bewahren Sie sie ab sofort sicher vor Ihren Kindern auf und melden Sie sich für den Rückruf an.

