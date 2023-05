Rückruf: Gesundheitsgefahr durch Tropanalkaloide Teffmehl von borchers

Die borchers fine food GmbH & Co. KG informiert über den Rückruf von vier Chargen des Artikels borchers Teffmehl in der 400g Packung. Wie das Untenehmen mitteilt, wurde bei Routinekontrollen ein erhöhter Wert an Tropanalkaloiden festgestellt.

Von dem Verzehr des Mehls wird dringend abgeraten.

Betroffener Artikel

Artikel: borchers Teffmehl

Inhalt: 400g

EAN 4260175670927

• Charge 22000908, MHD 25.07.2023

• Charge 22000774, MHD 30.07.2023

• Charge 23000083, MHD 18.09.2023

• Charge 23000151, MHD 27.10.2023

Andere Mindesthaltbarkeitsdaten des Produktes sowie andere borchers Produkte sind von dem Rückruf nicht betroffen.

Kund*innen können das Produkt dort zurückgeben, wo es gekauft wurde. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Kundeninformation >

Produktabbildung: borchers fine food GmbH

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller

Immer auf dem Laufenden mit unseren App’s zu Produktrückrufen und Verbraucherwarnungen als kostenloser Download