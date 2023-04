Rückruf: Falsches Verbrauchsdatum auf „Mein Lieblings Bio Lachs“ von REWE

Die KRONE GMBH informiert über den Rückruf des Artikels „Mein Lieblings Bio Lachs“ in der 80g Packung, dem Haltbarkeitsdatum 26.05.2023 /CE und der Charge N6049321/12. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde bei dem oben genannten Produkt das Verbrauchsdatum falsch ausgezeichnet. Es endet nicht wie angegeben am 26. Mai 2023, sondern bereits am 26. April 2023.

Das Produkt muss daher bis zum 26. April 2023 verzehrt werden. Bei einem Verzehr nach dem 26. April besteht eine Gesundheitsgefahr.

Das betroffene Produkt wurde nur in REWE-Märkten verkauft.

Betroffener Artikel

Produkt: Mein Lieblings Bio Lachs

Inhalt: 80g

MHD: 26.05.2023 /CE

Charge: N6049321/12

EAN-Code: 4064872000250

Bis zum 26.04.2023 können Sie das Produkt bedenkenlos verzehren.

Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, können ihn gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihrer Einkaufsstätte zurückgeben.

Kundenservice

Weitere Informationen erhalten Sie unter +496171635207 oder unter info@krone-gmbh.com

Produktabbildung: KRONE GMBH

