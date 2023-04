Rückruf: Kunststoffpartikel in verschiedenen Orangina Limonaden möglich

Die Drinks & More GmbH & Co. KG informiert über den Rückruf verschiedener Orangina Getränke. Wie das Unternehmen mitteilt, kam es bei der Abfüllung der Produkte Orangina Original, Rouge und Zero durch einen Dienstleister zu einer technischen Störung, die dazu geführt haben kann, dass sich vereinzelt Partikel (Plastik) zwischen dem Flaschengewinde und dem Deckel der bauchigen 0,5 und 1,0 Liter Einweg-PET-Flaschen gelöst haben könnten und so nicht ausgeschlossen ist, dass die Partikel beim Konsum in die Flüssigkeit gelangen könnten.

Vom Verzehr wird abgeraten!

Betroffene Artikel

Orangina Original Einweg PET 6×0,5L

MHD: 01.09.2023 04.09.2023 11.09.2023 15.09.2023 04.10.2023 09.10.2023 10.10.2023 11.10.2023

Orangina Rouge Einweg PET 6×0,5L

MHD: 06.09.2023 15.09.2023 28.09.2023 03.10.2023

Orangina Zero Einweg PET 6×0,5L

MHD: 01.09.2023 14.09.2023 03.10.2023

Orangina Original Einweg PET 6×1,0L

MHD: 19.10.2023

Orangina Rouge Einweg PET 6×1,0L MHD

MHD: 21.10.2023

Beispiel für die Position des Mindesthaltbarkeitsdatums:

Es wird darum gebeten, dass betroffene Produkte über ihren gewohnten Bezugsweg mit entsprechender Kennzeichnung wieder zurückgegeben werden. Selbstverständlich werden die Kosten für den Kauf des Produktes erstattet.

Andere Chargen oder Produkte sind von diesem Rückruf nicht betroffen.

Kundenservice

Für Rückfragen steht das Service Center telefonisch unter 02732 880 8864 oder auch per E-Mail unter service@orangina.de gerne zur Verfügung.

Hintergrund Fremdkörper ACHTUNG! Gesundheitsgefahr!



Metallische Fremdkörper, Glasscherben oder Glassplitter, Holz- und Kunststoffsplitter können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder Blutungen führen! Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT mehr verwenden und dem Handel zurückbringen

