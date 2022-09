Rückruf: Hersteller ruft regional in Lüdenscheid, Olpe und Meschede „Dicke Sauerländer“ Bockwurst zurück

Die Metten Fleischwaren GmbH & Co. KG ruft den Artikel „Dicke Sauerländer“ Bockwurst in der 5x80g-Dose mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 25.08.23 und der Chargennummer L-2228008 mit den Uhrzeiten von 5:15 bis 5:25 Uhr zurück.

Wie das Unternehmen mitteilt, ist es bei diesen Dosen bei der Haltbarmachung im Produktionsprozess zu einem Fehler gekommen, sodass nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Produkte vorzeitig bzw. vor dem Erreichen des auf der Verpackung angegebenen Haltbarkeitsdatums verderben.

Von einem Verzehr der Produkte mit der betroffenen MHD-, Chargen- und Uhrzeitkombination wird abgeraten

Die betroffenen Würstchendosen wurden ausschließlich in zwei Supermarktfilialen der HIT Handelsgruppe in Lüdenscheid und Meschede sowie in Dornseifers Frischemarkt Olpe-Center verkauft.

Weitere Chargen der „Dicke Sauerländer“ Bockwurst oder andere Produkte des Herstellers sind nicht von dem Rückruf betroffen.

Betroffener Artikel

Artikel: Dicke Sauerländer Bockwurst

Verpackungseinheit: 5x80g-Dose

Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 25.08.23

Chargennummer L-2228008 mit den Uhrzeiten von 5:15 bis 5:25 Uhr

Das MHD sowie die Chargennummer mit Uhrzeit befinden sich auf dem Dosenboden.

Die betroffenen Produkte wurden ausschließlich in drei Supermärkten in Olpe, Lüdenscheid und Meschede an Endverbraucher verkauft.

„Dicke Sauerländer“ Bockwurst-Dosen aus anderen Supermärkten sowie weitere Mindesthaltbarkeitsdaten oder Chargennummern und Uhrzeiten sind nicht betroffen.

Kundenservice

Kunden, die das entsprechende Produkt mit dem MHD 25.08.23, der Chargennummer L-2228008 und den Uhrzeiten 5:15 bis 5:25 Uhr gekauft haben, können dieses gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in den oben genannten Märkten zurückgeben.

Verbraucheranfragen beantwortet der Kundenservice von Metten Fleischwaren unter der Rufnummer 02721/515-156 (Montag bis Freitag, 8:00 bis 16:00 Uhr) sowie unter der Email-Adresse verbraucherservice@metten.net

