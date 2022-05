Rückruf: Gesundheitsgefährdende Weichmacher in Puppenset von TEDi

Das TEDi-Qualitätsmanagement informiert über den Rückruf des unten abgebildeten Puppen Set’s des Herstellers EDCO Eindhoven B. V.. Wie das Unternehmen mitteilt, zeigten Produkttests erhöhte Werte der Weichmacher DEHP und DINP nach. Diese Stoffe können gesundheitsgefährdend sein, deshalb wird von einer weiteren Verwendung des Puppensets abgeraten.

Das Produkt wurde vom 23.11.2021 bis zum 06.05.2022 in allen TEDi-Filialen verkauft.

Betroffener Artikel

Artikel: Puppenset

Artikelnummer: 65107001211000000500

Verkaufspreis: 5,00 €

Sie können den Artikel gegen Erstattung des Verkaufspreises von 5,00 € oder gegen einen anderen Artikel in jeder TEDi Filiale umtauschen.

Kundenservice

Verbraucher können sich bei Fragen unter der Telefonnummer +49 231 55577-0 oder per E-Mail an info@tedi.com an TEDi wenden

