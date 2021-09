Rückruf: Artsana warnt vor Erstickungsgefahr bei „Boppy® Hug&Nest“

Artsana informiert über den Rückruf des Produktes „Boppy® Hug&Nest“ (Produktbilder s. unten), das seit 2016 in Europa und anderen Ländern (nicht in den USA und in Kanada) vertrieben wird. Wie das Unternehmen mitteilt, besteht für den Fall, dass Sicherheitswarnungen nicht befolgt werden, einschließlich der Warnung, dass das Produkt nicht zum Schlafen geeignet ist und/oder nicht ohne Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden darf, besteht die Möglichkeit des Erstickens.

Das umfasst beispielsweise Situationen, in denen das Baby ersticken kann, wenn es sich rollt oder bewegt, oder wenn es so auf der Neugeborenenliege positioniert ist, dass die Atemwege nicht frei sind, oder wenn das Baby von der Neugeborenenliege auf eine andere Oberfläche rollt, wie zum Beispiel ein Kissen für Erwachsene oder eine weiche Decke, die die Atmung verhindert.

Dem Unternehmen zufolge sind bislang keinerlei Unfälle im Zusammenhang mit Boppy® Hug&Nest bekannt. Das Boppy® Hug&Nest wurde lediglich für eine Verwendung verkauft, wenn das Baby wach und beaufsichtigt ist.

Um eine mögliche Gefährdung von Säuglingen zu vermeiden, sollten Benutzer, die das Boppy® Hug&Nest gekauft haben, die Verwendung des Produkts sofort einstellen

Betroffener Artikel

Artikel: Boppy® Hug&Nest

Verkaufszeitraum: seit 2016

Kundenservice

Kontakt: www.chicco.com – Artsana Germany GmbH – 01805 780005 oder de.info@artsana.com) wenden, um Hilfe und eine Rückerstattung zu erhalten.

Artsana erinnert Eltern in diesem Zusammenhang noch einmal daran, dass Babys am besten auf einer festen, geraden Oberfläche in einem Bettchen, einer Wiege o.ä. schlafen. Eltern und andere beaufsichtigende Personen sollten niemals Decken, Kissen, Nestchen o.ä. dort platzieren, wo das Baby schläft. Legen Sie Ihr Baby immer zum Schlafen auf den Rücken

Kundeninformation >

Dieser Rückruf steht in Zusammenhang mit acht Todesfällen bei Babies in den USA im Zeitraum Dezember 2015 and Juni 2020 bei ähnlichen Artikels des Unternehmens The Boppy Company

Originalwarnung USA >

Produktabbildung: Artsana Germany GmbH

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller

