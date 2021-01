Schulstart in Baden-Württemberg – Fernlernen wird zur Lachnummer

Wir können alles – außer Homeschooling

Am 11.01.2021 ist der Schulstart in Baden-Württemberg im Fernunterricht zur Lachnummer geworden. Auch nach fast einem Jahr ist das zuständige Ministerium nicht in der Lage, einen adäquaten Online-Unterricht zu gewährleisten. Bereits kurz nach 7:00 Uhr sind die Server der verschiedenen Lernplattformen – wie zu erwarten – in die Knie gegangen und an vielen Schulen ging nichts mehr.

Dieses Versagen des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport in Baden-Württemberg ist eines mit Ansage, denn verändert hat sich seit den letzten Schulschließungen vom Frühjahr scheinbar nichts.

Dadurch erscheint natürlich die ständige Wiederholung der Kultusministerin Eisenmann, dass es unbedingt Präsenzunterricht geben müsse – egal wie, in einem ganz neuen Zusammenhang, aber auch durchaus verständlich.

Wohl wissend, dass Online-Unterricht im Ländle nicht funktioniert, wird auf „Teufel komm raus“ der Unterricht vor Ort propagiert, ohne Rücksicht auf die Gesundheit der Kinder, Eltern und deren Angehörigen, um die Versäumnisse der letzte Jahrzehnte zu kaschieren. Was bleibt ist die Versorgung der Kinder mit Arbeitsblättern – Fernunterricht ist allerdings etwas ganz Anderes!

Fehlende Hardware und Ressourcen und viele unvorbereitete Schulen und Lehrkräfte – so ist der Stand der Dinge und damit sollte sich das KM_BW beschäftigen, und zwar ganz, ganz schnell!

