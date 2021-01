Tipp: YouTube Videos einfach herunterladen und später ansehen

Immer mehr werden Videos über Plattformen wie YouTube konsumiert. Viele sehen sich diese über Mobilgeräte wie Smartphone oder Tablet an. Dabei macht es am PC sehr viel mehr Spass, da ein großer Bildschirm auch ein weitaus besseres Bild bietet.

Auch können die Videos dann jederzeit mit Freunden und Familie geschaut werden. Doch was, wenn ein tolles Video entdeckt wurde, aber die Freunde erst Abends kommen? Mit einem YouTube-Downloader wie MP3 Studio können Videos von YouTube auf den PC heruntergeladen, werden und auch ohne Internetzugang jederzeit angeschaut werden. Das spart nicht nur Datenvolumen, sondern in Homeofficezeiten auch Kapazitäten im Netz.

Vorteile des Herunterladens von Videos auf den PC

1. Sie können es immer wieder sehen, wann immer Sie möchten, ohne sich um Datenkosten zu sorgen.

2. YouTube ermöglicht das Speichern einiger Videos zum Offline-Ansehen, löscht sie jedoch nach 30 Tagen. Durch das Herunterladen mit MP3-Studio können Sie ein Video auch dauerhaft aufbewahren und jederzeit wieder löschen.

3. Sie können es mit Ihren Freunden und Ihrer Familie auf dem großen Bildschirm ansehen, anstatt es auf dem kleinen Bildschirm Ihres Smartphones zu sehen.

4. Sie können Videos zum Beispiel auch in Audiodateien konvertieren.

YouTube Video Downloader für PC

Um Videos von YouTube an den PC herunterzuladen, benötigen Sie einen sogenannten YouTube-Video-Downloader für den PC. Sdiese gibt es auch als YouTube-Video-Downloader-Apps für Smartphones.

MP3 Studio ist ein solcher YouTube-Video-Downloader, der auf dem PC gut funktioniert. Das Schöne an dieser App ist, dass es so konzipiert wurde, YouTube-Videos auf einen beliebigen PC-Typ in Formate umzuwandeln, die leicht heruntergeladen werden können. Es funktioniert unter Windows, Mac, Android und iOS.

Bei der Auswahl solcher Programme und Apps sollte man sehr vorsichtig sein. Viele dieser PC-Apps enthalten Viren oder Trojaner die Ihren PC beschädigen können. MP3 Studio wurde getestet und es ist sicher. Es enthält kein Virus.

Es ist auch frei erhältlich, also keine Zahlung erforderlich, um das Programm zu nutzen. Danach müssen Sie nur die App unter https://mp3.studio/de herunterladen, Sie können so viele Videos so konvertieren, wie Sie möchten. Der Download-Prozess ist sehr schnell, aber natürlich immer von der Internetanbindung abhängig.

Wie geht das nun mit dem Download?

1. Das erste, was Sie tun müssen, ist das Herunterladen der MP3-Studio-App auf Ihrem PC. Hier ist ein Link zur Website

2. Starten Sie nach dem Herunterladen der App einfach die Datei und folgen Sie dem Installationsprozess.

3. Wenn Sie jetzt die App auf Ihrem PC installiert haben, können Sie gut gehen. Gehen Sie einfach zu YouTube und finden Sie ein Video, das Sie herunterladen möchten. Kopieren Sie den Link auf das YouTube-Video.

4. Öffnen Sie das MP3-Studio auf Ihrem PC. Dann fügen Sie den kopierten Link in das vorgegebene Feld „Video Link“ ein.

Klicken Sie auf „Konvertieren“ und lassen Sie die App die Arbeit ausführen. Sobald es fertig ist, können Sie das Video dann auf Ihren PC herunterladen.

Es ist also sehr einfach und unkompliziert von YouTube Videos auf den PC mit MP3-Studio herunterzuladen.

Bild/er: Pixabay – Lizenz: Public Domain CC0