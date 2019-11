Rückruf: Gesundheitsgefahr – SPAR ruft Kunst-Weihnachtsbaum in Pink und Türkis zurück

Da viele Verbraucher die in Grenznähe leben, auch dort einkaufen bitten wir um Beachtung dieser Meldung

Die SPAR Österreichische Warenhandels-AG informiert über den Rückruf von künstlichen Weihnachtsbäumen der Bezeichnung SIMPEX Basic Celebration 120 cm in den Farben Pink und Türkis. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde bei einer routinemäßigen Qualitätskontrolle festgestellt, dass die betroffenen Weihnachtsbäume chemische Rückstände enthalten, die möglicherweise gesundheitsschädlich sein können. Der Baum in Türkis wurde 2018 und 2019 verkauft, der Baum in Pink 2017 bis 2019.

Kundinnen und Kunden werden aufgefordert, den Weihnachtsbaum nicht zu verwenden.

Betroffener Artikel

Artikel: Weihnachtsbaum

Bezeichnung: SIMPEX Basic Celebration

Höhe: 120cm

Farben: Pink und Türkis

Verkaufszeitraum: Türkis 2018 und 2019 | Pink 2017 bis 2019

Nach Unternehmensangaben wurden alle eventuell betroffenen Produkte sofort aus den Märkten und dem Onlineshop entfernt.

Kunden, die das Produkt gekauft haben, können dieses selbstverständlich im nächstgelegenen SPAR-, EUROSPAR-, INTERSPAR-Markt oder Maximarkt zurückgeben und erhalten den Kaufpreis auch ohne Kassabon erstattet.

