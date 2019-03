Rapex-Meldung: Nicht zugelassene Inhaltsstoffe in Neon Eye Mascara von PaintGlow

Das europäische Schnellwarnsystem RAPEX informiert über einige bedenkliche Inhaltsstoffe, die nicht für die Verwendung in Kosmetika zugelassen sind. So wurde Butylparaben – ein fortpflanzungsgefährdender Stoff und potenziell endokrin wirksam – sowie die Farbstoffe Solvent Yellow 172, CI 45161 und CI 45174, die nicht für die Verwendung in Kosmetika zugelassen sind, sowie CI 74620, das zugelassen ist, jedoch nicht für Augenprodukte beanstandet

Wir empfehlen dringend, noch vorhandene Mascara nicht mehr zu verwenden und zu entsorgen.

Übersicht der RAPEX-Meldung

Die Generaldirektion Gesundheit und Verbraucherschutz der Europäischen Kommission informiert:



Rapex Wochenmeldung: 22 / 2019 Rapex Nummer: A12/0462/19 meldender Mitgliedsstaat: Deutschland Kategorie: Kosmetik Produkt: unbekannt Marke: PaintGlow Name: Neon Eye Mascara Artikelnummer: 36/2114 Lot- oder Chargennummer: unbekannt Barcode / EAN / GTIN: 5 060335 875150 Beschreibung: Neon-Mascara in einem bedruckten Kunststoffröhrchen mit Schraubverschluss und Pinselapplikator. Herkunftsland: United Kingdom Produktrisiko: Das Produkt enthält eine übermäßige Menge Butylparaben (gemessener Wert als Säure: 0,17 %Gew).

Butylparaben ist ein fortpflanzungsgefährdender Stoff und kann eine potenziell endokrin wirksame Wirkung haben.

Gemäß der Zutatenliste enthält das Produkt die Farbstoffe Solvent Yellow 172, CI 45161 und CI 45174, die nicht für die Verwendung in Kosmetika zugelassen sind, sowie CI 74620, das zugelassen ist, jedoch nicht für Augenprodukte. Risikoeinstufung: Schwerwiegend Weiteres: Produkt entspricht nicht der Kosmetikverordnung Maßnahmen: Rücknahme des Produkts vom Markt (durch: Vertriebshändler)

