Rückruf: Action ruft LED string headlight / LED-Scheinwerferstreifen zurück

Die Action Deutschland GmbH informiert über den Rückruf von LED string headlight / LED-Scheinwerferstreifen mit der Artikelnummer: 69279 & 90413. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde festgestellt, dass die LED-Streifen mit dem Barcode 4012093692792 oder dem Barcode 4012093904130, nicht für den Einsatz auf öffentlichen Straßen geeignet und zugelassen sind.

Die Verwendung dieses LED-Streifens kann daher zu gefährlichen Verkehrssituationen führen. Sollten Sie im Besitz des oben abgebildeten Artikels sein, bitten wir Sie diesen nicht mehr zu benutzen.

Betroffener Artikel

Artikel: LED string headlight / LED-Scheinwerferstreifen

Artikelnummer: 69279 & 90413

Barcode 4012093692792 und 4012093904130

Keine Zulassung!!!

Achtung!

Auch wer sein Auto noch so liebt sollte wissen, dass nicht zugelassene Aussenbeleuchtung zum Verlust des Versicherungsschutzes und sogar zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen kann!

Bitte bringen Sie den Artikel wieder zurück in die Action-Filiale, in der Sie diesen gekauft haben. Selbstverständlich wird Ihnen die Kaufsumme zurückerstattet. Der Artikel wurde seit September 2015 verkauft. Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung und möchten uns an dieser Stelle für die Unannehmlichkeiten entschuldigen.

Tollkühn Shoppartner GmbH

