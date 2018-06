Sicherheitsrisiko bei Gartenmöbeln Serie München von Karasek

Die Karasek & Co GmbH mit Sitz in Österreich informiert über ein mögliches Sicherheitsrisiko bei den von Karasek & Co seit 2008 vertriebenen Holzklappsesseln der Serie „München“. Wie das Unternehmen mitteilt, kann es in Ausnahmefällen beim Hoch- und darauffolgendem Niederklappen der Sitzfläche dazu kommen, dass die Finger von Benutzern zwischen Sitzfläche und Klappmechanismus eingeklemmt werden, wobei Verletzungen an den Fingern nicht auszuschließen sind. Karasek & Co hat sich dazu entschlossen, die Sessel mit einem Schutzmechanismus kostenfrei nachzurüsten. Die Funktionstauglichkeit und Normkonformität dieser Lösung wurde nach Unternehmensangaben gutachterlich bestätigt.

Betroffener Artikel

Artikel: Holzklappsessel

Serie: München

Art Nr.: 61000200; 61010200; 61070200

Aufschrift: Karasek Wien, www.karasek.co oder Karasek Wien Steinergasse 32

Diese Aufschrift befindet sich in schwarzer Schrift auf goldenem Grund auf der Rückseite der Lehne

Kunden, bei denen sich Klappsessel dieser Reihe noch in Verwendung befinden, werden aufgefordert, sich direkt mit Karasek & Co in Verbindung zu setzen. Dazu stehen zur Terminvereinbarung für eine Umrüstung kostenfreie Hotlines für Österreich, Deutschland und die Schweiz zur Verfügung

Kundenservice

Österreich: 0800 556670

Deutschland: 0800 2088200

Schweiz: 0800 550015

Mo-Do von 8 Uhr – 16 Uhr und Fr von 8 Uhr – 12 Uhr oder per E-Mail an kundenservice@karasek.co.at

Produktabbildungen Karasek & Co GmbH & Co KG, Wien



