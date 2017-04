Rückruf: Chrom VI – POLO Motorrad ruft Lederhandschuhe zurück

Das europäische Schnellwarnsystem RAPEX informiert über Chrom VI Belastung in Motorrad Handschuhen von Polo. Wie das Unternehmen bereits am 2.Februar mitteilte, wurden trotz umfassender Maßnahmen zur Qualitätssicherung bei dem angeführten Handschuh erhöhte Chrom-VI-Werte festgestellt. Dieses kann allergische Reaktionen auslösen. Aus diesem Grund werden die Handschuhe vorsorglich vom Markt genommen so das Unternehmen weiter.

SPIRIT MOTORS Biker Lederhandschuh 2.0 schwarz

Artikelnummer: 310150

Order-No.: 203720 (Verkaufszeitraum ab März 2016)

Betroffene Kunden werden gebeten, die genannten Handschuhe zurückzusenden oder in einem POLO Store ihrer Wahl zurückzugeben. Das gilt ausschließlich für den benannten Handschuh. Bei Rückgabe wird der kostenlose und unverzügliche Austausch zu einem gleichwertigen Ersatz, oder Kaufpreiserstattung angeboten

Zur Rückgabe oder bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter im POLO Store oder telefonisch an unseren Kundenservice unter folgender Rufnummer: 02165-8440400*

* Kostenpflichtiger Anruf zum üblichen Festnetztarif (ggfs. abweichend aus dem Mobilfunknetz)

Die Generaldirektion Gesundheit und Verbraucherschutz der Europäischen Kommission veröffentlicht Informationen zu folgendem Produkt

Meldung im RAPEX - Wochenreport

Rapex Wochenmeldung: 14 / 2017 Rapex Nummer: A12/0466/17 meldender Mitgliedsstaat: Deutschland Kategorie: Bekleidung, Textilien und Modeartikel Produkt: Lederhandschuhe Marke: Polo Motorrad und Sportswear Name: Spirit Motors Biker's schwarzer Lederhandschuh 2.0 Artikelnummer: 31015001040 Lot- oder Chargennummer: unbekannt Barcode / EAN / GTIN: unbekannt Beschreibung: Ein Paar schwarze Leder-Motorrad-Handschuhe, bekannt als 'Spirit Motors Smarty' Herkunftsland: Pakistan Produktrisiko: Die im Leder gefundene Menge an Chrom (VI) ist zu hoch (Messwert bis 29 mg / kg). Chrom VI ist sensibilisierend und kann allergische Reaktionen auslösen. Risikoeinstufung: ernst Weiteres: Produkt entspricht nicht der REACH-Verordnung Maßnahmen: Rückruf des Produkts von Endbenutzern (Von: Importeur)

Bild(er): RAPEX - © Europäische Gemeinschaften, 1995- 2017

Lizenznummer: LP-028-DE Wöchentliche Übersichten der RAPEX-Meldungen, kostenlos in englischer Sprache veröffentlicht auf http://ec.europa.eu/rapex, © Europäische Union, 2005 – 2017 Die in dieser wöchentlichen Übersicht veröffentlichten Informationen wurden von den offiziellen Kontaktstellen der EU- und EFTA-EWR-Mitgliedstaaten mitgeteilt. Gemäβ Anhang II Ziffer 10 der Richtlinie über allgemeine Produktsicherheit (2001/95/EG), ist der meldende Mitgliedstaat für die Informationen verantwortlich.



Die Kommission übernimmt keine Verantwortung für die Korrektheit der bereitgestellten Informationen. Deutsche Übersetzung mit Lizenz der Europäischen Kommission: © CleanKids-Magazin, 2009 – 2017. Die Verantwortung für die Übersetzung liegt ausschließlich bei CleanKids-Magazin

Im Zweifelsfall gilt immer die Fassung des Originaldokuments!



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information des Unternehmens zu dieser Meldung





Bitte beachten Sie, dass alle Meldungen den Kenntnisstand zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wiedergeben!