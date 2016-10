Sicherheitsmängel: RECARO startet Austausch für Kindersitzbasis „RECARO fix Basis“

Recaro Child Safety führt eine Austauschaktion seiner Recaro fix Basis durch, die mit dem Kindersitz Optia und der Babyschale Privia verwendet werden kann. Betroffen sind ausschließlich Recaro fix Basis-Stationen einer klar eingrenzbaren Produktionscharge. Für Kunden ist die Austauschaktion kostenfrei.

Betroffener Artikel

Produkt: Recaro fix Basis

Produktionscharge: Seriennummer zwischen ER01000000 und einschließlich ER01017825

Die betroffenen Produkte können über die Seriennummer identifiziert werden, die sich auf Aufklebern auf der Produktunterseite der Recaro fix Basis befindet

Im Zuge von Tests wurde festgestellt, dass eine bestimmte Produktionscharge der Recaro fix Basis zwar die Zulassungsnorm ECE-R44/04 erfüllt, jedoch nicht dem Qualitätsanspruch von Recaro Child Safety entspricht. Unter Testbedingungen mit besonders hoher Last, die deutlich über die Zulassungsnorm hinausgehen, kann es bei Produkten dieser Charge in Kombination mit dem Kindersitz Optia vorkommen, dass sich die Fanghaken verformen, die Recaro fix Basis und Kindersitz verbinden. Die Verformung hat möglicherweise zur Folge, dass sich der Kindersitz im Falle sehr hoher Belastungen von der Basis trennt.

Die genannten Verformungen sind auf die spezielle Materialbeschaffenheit der Fanghaken zurückzuführen, die ausschließlich in der identifizierten Produktionscharge mit einer Seriennummer zwischen ER01000000 und einschließlich ER01017825 verbaut wurden. Alle anderen Recaro fix Basis-Stationen sind von dieser Problematik nicht betroffen.

Für Recaro Child Safety hat die Sicherheit der Kunden höchste Priorität. Aus diesem Grund bietet das Unternehmen allen Kunden, die eine Recaro fix Basis mit den entsprechenden Seriennummern besitzen, einen kostenfreien Austausch des Produkts an. Obwohl die Nutzung der Recaro fix Basis in Verbindung mit der Privia ohne Einschränkungen möglich ist, empfiehlt das Unternehmen den Austausch unabhängig davon, ob das Produkt aktuell in Kombination mit dem Kindersitz Optia oder mit der Babyschale Privia genutzt wird. So soll sichergestellt werden, dass auch eine zukünftige Verwendung in Kombination mit dem Kindersitz Optia bedenkenlos möglich ist.

Kunden können sich auf der Website von Recaro Child Safety unter http://safety.recaro-cs.com über die Austauschaktion informieren. Dort finden sie auch ein Online-Tool, mit dem sie prüfen können, ob ihr Produkt betroffen ist, und mit dem sie sich für die Austauschaktion registrieren können.

Für Rückfragen hat Recaro Child Safety zudem eine telefonische Hotline eingerichtet: Das Serviceteam ist täglich von 6 bis 22 Uhr in Deutschland unter der Nummer 0800-6863 560 zu erreichen, europaweit unter der Nummer: +49 (0) 9255 77-66.

