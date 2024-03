Das europäische Schnellwarnsystem RAPEX informiert über Sicherheitsmängel bei dem Artikel Lernturm Baby Wood des Herstellers/Inverkehrbringers Home Collective GmbH. Zudem hat das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz eine Untersagungsverfügung erlassen.

Demnach ist die Standsicherheit nicht gewährleistet wodurch ein kleines Kind vom Lernturm fallen und mit dem Kopf auf den Boden stürzen könnte. Durch Spalten, in die Kinder mit den Fingern geraten können, besteht z.B. die Gefahr des Verrenkens oder Auskugelns eines Fingergelenkes.

Ein Kind kann mit dem Kopf/Hals in die Öffnung der Seitenteile geraten. Wenn sich das Kind in einer Körperhaltung befindet, bei der sein Körpergewicht auf den Hals wirkt und es nicht in der Lage ist, sein Körpergewicht anzuheben, um den Druck auf seinen Hals zu verringern, besteht die Gefahr, dass die Atemwege verschlossen und die Durchblutung eingeschränkt werden könnten. Dies kann zu Hirnschädigungen führen.

Durch die zuvor genannten Sicherheitsmängel besteht für Kinder die Gefahr von ernsten oder lebensbedrohlichen Verletzungen.

Übersicht der RAPEX-Meldung

Die Generaldirektion Gesundheit und Verbraucherschutz der Europäischen Kommission informiert:



Rapex Warnnummer: A12/00609/24

Veröffentlicht: 08/03/2024 – Report-2024-10

Artikel: Lernturm Baby Wood

Maße: Gewicht: 6,88 kg, Höhe: 850 mm, Breite: 405 mm, Tiefe: 410 mm, höchste Stufenhöhe der Plattform: 407 mm.

Online-Verkauf des Produkts, insbesondere über Amazon (ASIN: B0C1GJKFXC)

Das Produkt entspricht weder den Anforderungen der Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit noch den europäischen Normen EN 13387-5 und EN 14988. Rapex-Meldung >

