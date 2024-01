Rückruf: Sicherheitsmangel bei „3 in 1 Raclette-Grill mit Granit-Grillstein“ der Marke starQ

Die Tempo International GmbH warnt Verbraucherinnen und Verbraucher vor möglichen Gefahren des Artikels „3 in 1 Raclette-Grill mit Granit-Grillstein“ der Marke starQ. Wie das Unternehmen mitteilt, kann in vereinzelten Fällen ein Defekt der Heizspirale auftreten und im ungünstigsten Fall zu einem Durchbrennen der Heizspirale mit Funkenbildung führen.

Verbraucher:innen werden dringend gebeten, das Produkt nicht mehr zu verwenden

Das Produkt „3 in 1 Raclette-Grill mit Granit-Grillstein“ der Marke starQ und der Modellnummer RC3 wurde von Dezember 2023 bis Anfang Januar 2024 deutschlandweit bei Marktkauf, EDEKA, budni und Netto Marken-Discount angeboten.

Betroffener Artikel

Artikel: 3 in 1 Raclette-Grill mit Granit-Grillstein

Marke: starQ

Modellnummer RC3

Verkauft von Dezember 2023 bis Anfang Januar 2024 deutschlandweit bei Marktkauf, EDEKA, budni und Netto Marken-Discount

Weitere Produkte der Marke starQ sind nicht betroffen.

Kundinnen und Kunden, die das entsprechende Produkt im Zeitraum von Dezember 2023 bis Anfang Januar 2024 gekauft haben, werden dringend gebeten, das Produkt nicht zu verwenden und können dieses gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren Einkaufsstätten zurückgeben.

Kundenservice

Verbraucheranfragen beantwortet der Kundenservice der Tempo International GmbH telefonisch Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 20 Uhr unter der Rufnummer 00800 333 00 666 oder per Mail an tempo-service-de@teknihall.de.

Produktabbildungen: Tempo International GmbH

