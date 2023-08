Leitfaden für Familienreisen in Österreich – 5 sehenswerte Orte und Tipps für einen unvergesslichen Urlaub

Familienreisen können eine fantastische Gelegenheit sein, um Zeit mit Ihren Liebsten zu verbringen und neue Orte kennenzulernen. Wenn Sie sich für einen Urlaub in Österreich entscheiden, haben Sie viele tolle Optionen zur Auswahl. Mit dieser praktischen Anleitung möchten wir Ihnen helfen, den perfekten Familienurlaub in Österreich zu planen. Wir empfehlen Ihnen einige der besten Orte, die Sie besuchen und Aktivitäten die Sie nicht verpassen sollten, sowie Tipps zur Anreise und Maut.

Welche Orte eignen sich am besten für Familien?

Die besten Orte für Familien sind Salzburg, Zell am See, Innsbruck, Graz und Bregenz:

Salzburg:

Salzburg gehört zu den beliebtesten Orten in Österreich – und das aus gutem Grund. Es ist eine wunderschöne Stadt, die für ihre Barockarchitektur und ihre malerischen Gassen bekannt ist. Ein Muss für Familien sind das Schloss Hellbrunn und die Festung Hohensalzburg. Während die Kinder sich amüsieren, können Sie das atemberaubende Panorama über die Stadt genießen.

Zell am See:

Zell am See ist ein wunderschöner Ort am See mit beeindruckender Alpenkulisse . Es bietet viele Freizeitaktivitäten, sowohl im Sommer als auch im Winter, darunter Schwimmen, Wandern, Skifahren und Eisklettern. Ein weiteres Highlight ist der Großglockner, die höchste Bergkette Österreichs, zu der Sie von Zell am See aus fahren können.

Innsbruck:

Innsbruck ist eine charmante Stadt im Herzen der Alpen. Während eines Besuchs hier können Sie die historische Altstadt, den Goldenen Dachl und Schloss Ambras besichtigen. Der Olympiapark bietet Ihnen jedoch auch moderne Sporteinrichtungen wie eine künstliche Kletterwand und eine Eislaufbahn.

Graz:

Graz ist eine der größten Universitätsstädte Österreichs mit einer vielfältigen Mischung aus Kultur, Restaurants und Bars. Außerdem ist es die Heimat des Murinsel, eine einzigartige Insel in der Mitte der Mur. Hier können Sie neben der Erkundung der Stadt auch eine 360-Grad-Aussicht auf Graz genießen.

Bregenz:

Bregenz ist eine Stadt am österreichischen Ufer des Bodensees, die für ihre Bregenzer Festspiele bekannt ist. Während des Sommers finden hier viele Konzerte, Opern und Theateraufführungen statt. Ein weiteres Highlight ist das Kunsthaus Bregenz, ein modernes Gebäude für zeitgenössische Kunst.

Welche Aktivitäten eignen sich am besten für Familien?

Wir empfehlen Ihnen folgende Aktivitäten und geben natürlich auch Tipps, wie Sie die Reise mit Kindern stressfrei gestalten können:

Bergwanderungen:

Die Berge in Österreich sind spektakulär und perfekt für eine Familienwanderung. Wanderwege wie der „Zirbenweg im Karwendel“ oder der „Stubaier Gletscher“ sind für Familien geeignet und bieten unglaubliche Aussichten. Vergessen Sie jedoch nicht, sich auf das Wetter vorzubereiten und genügend Verpflegung mitzunehmen.

Thermalbäder:

Wie wäre es mit einer Entspannungspause im Wasser? Österreich verfügt über einige der besten Thermalbäder Europas. Das „Aqua Dome“ in Tirol ist besonders für Familien geeignet. Es gibt viele Rutschen, ein Wellenbecken und sogar einen Klettergarten.

Historische Städte:

Österreich hat viele wunderschöne historische Städte, die für Familien geeignet sind. Besuchen Sie Wien und entdecken Sie die Prunkräume im Schloss Schönbrunn. Salzburg ist ein weiteres Muss. Die Altstadt ist von einer Festung überragt und bietet viele Sehenswürdigkeiten wie die Geburtsstätte von Mozart.

Seen:

In Österreich gibt es viele wunderschöne Seen, die zum Entspannen und Schwimmen einladen. Der bekannte Wolfgangsee in Salzburg ist ein besonders familienfreundlicher See. Hier können Sie Boot fahren, schwimmen und die Natur genießen.

Skifahren: Österreich ist auch ein beliebtes Skigebiet. Es gibt viele Skigebiete, die für Familien geeignet sind, wie das „Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau“. Hier gibt es viele einfache Pisten, Skikurse für Kinder und andere Aktivitäten wie Eislaufen oder Rodeln.

Tipps zur Anreise und Maut:

Wenn Sie mit dem Auto anreisen, fragen Sie sich bestimmt: Worauf kommt es an? Sie sollten definitiv planen, eine Vignette zu kaufen, um die Autobahn nutzen zu können. Diese kann an Tankstellen und Grenzübergängen erworben werden. Es ist auch zu beachten, dass Österreich Maut erhebt, um bestimmte Strecken zu nutzen. Stellen Sie sicher, dass Sie genug Bargeld oder Kreditkarten dabei haben, um die Mautgebühren zu bezahlen.

Österreich ist ein wunderschönes Land mit vielen tollen Orten zum Besuchen, sei es in Salzburg, Zell am See, Innsbruck, Graz oder Bregenz. Es gibt so viel zu sehen und zu tun, dass Sie und Ihre Familie einen unvergesslichen Urlaub haben werden. Mit zahlreichen Aktivitäten, atemberaubender Natur und historischen Städten gibt es für jeden etwas. Diese praktische Anleitung und die Tipps zum Autofahren in Österreich bringen Sie sicher und bequem zu Ihrem Ziel und helfen, Ihren Aufenthalt in vollen Zügen genießen. Wir wünschen Ihnen eine unvergessliche Familienreise in Österreich!