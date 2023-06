ÖKO-TEST findet Mineralöl in Veggie-Burgern

Vegane Burgerpatties im Supermarktregal vermitteln erst einmal einen gesunden Eindruck. Doch bei genauerem Hinsehen sind die Probleme oft dieselben wie bei vielen anderen hoch verarbeiteten Fertigprodukten auch: Mineralöl, Aromen und zu viel Salz. Immerhin: Acht Burger kann ÖKO-TEST empfehlen.

ÖKO-TEST hat vegane Burgerpatties getestet. In Sachen Geschmack und Aussehen überzeugen fast alle Produkte. Bei den Inhaltsstoffen verhagelt vor allem Mineralöl einigen Anbietern das Ergebnis. In der Gesamtbewertung fallen vier Produkte im Test durch: In den Burgern von Dm, Followfood und Block House stecken aromatische Mineralölkohlenwasserstoffe (MOAH). Sie gelten als hochbedenklich, da sich unter den MOAH auch krebserregende Verbindungen befinden können. Im getesteten Burger von Aldi Nord / Aldi Süd bemängelt ÖKO-TEST die vergleichsweise hohen Gehalte an gesättigten Mineralölkohlenwasserstoffen (MOSH). Diese reichern sich im menschlichen Körper an und stellen dort die größte Verunreinigung dar. Eine gesundheitliche Bewertung der langfristigen Folgen steht noch aus.

„Leider hat sich in Sachen Mineralöl seit unserem letzten Test nicht viel getan. Die Verunreinigungen bleiben ein großes Problem bei einigen Anbietern, obwohl wir sie in der Verantwortung sehen, das zu ändern. Andere zeigen, dass es ohne geht“, sagt Kerstin Scheidecker, ÖKO-TEST Chefredakteurin.

Fünf Produkte im Test schneiden insgesamt „sehr gut“ ab, darunter auch die beiden günstigsten: Food For Future Vegane Burger Patties von Penny (Vossko) und Rewe Beste Wahl Vegane Burger Patties für je 1,00 Euro pro 115 Gramm.

Weitere Informationen und die Tests finden Sie in der Juliausgabe des ÖKO-TEST-Magazins und unter: oekotest.de/13873

Quelle: ÖKO-TEST

Internet: www.oekotest.de