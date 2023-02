Die Erstausstattung: Alles für den Start mit Baby

Die Geburt des Babys steht an. Eine Zeit der Vorfreude, aber auch der Fragen und Unsicherheiten: Was braucht mein Baby nach der Geburt? Wann muss ich mich um die Ausstattung kümmern? Muss ich die Kleidung für mein Baby neu kaufen? Nicht selten fragen sich dies werdende Mütter und Väter. Klar: Die meisten Eltern wollen schließlich alles richtig machen, damit sich ihr zukünftiger Schützling auch rundum wohlfühlt. Um dem Kind einen angenehmen Start ins Leben zu ermöglichen, braucht es aber keine teuren Möbel oder schicke Kleidungsstücke. Im folgenden Ratgeber erfahren Eltern, worauf es bei der Erstausstattung ihres Babys wirklich ankommt.

Wann sollte ich mich um die Erstausstattung kümmern?

Babys kommen nur selten zum errechneten Geburtstag auf die Welt. Am besten also, man kümmert sich schon ein paar Wochen vor der Geburt um die Babyausstattung. Empfohlen wird, dies bereits in oder vor der 30. Schwangerschaftswoche zu erledigen. So vermeidet man unnötigen Stress in der Zeit rund um die Geburt und kann sich ganz auf die Ankunft seines Babys konzentrieren.

Die Erstausstattung: Was man braucht und worauf es zu achten gilt

Damit werdende Eltern auch nichts Wichtiges vergessen, werden im folgenden Text die wichtigsten Utensilien mitsamt Checklisten aufgeführt.

Baby-Kleidung für draußen und drinnen

Neugeborene Babys haben eine sehr sensible Haut. Deswegen sollte man bei der Materialwahl der Kleidung darauf achten, dass keine Schadstoffe enthalten sind. Am besten sind angenehme Naturmaterialien wie Baumwolle geeignet. Neu-gekaufte Kleidung sollte zudem sicherheitshalber vor dem Tragen immer zweimal ohne Weichspüler gewaschen werden. Bei der Wahl von Kleidungsstücken ist der Tragekomfort wichtiger als die Ästhetik: Glitzeraufdrücke und Applikationen sollten in der Anfangszeit vermieden werden.

Ein guter Tipp für die Erstausstattung ist es, Babykleidung Second-Hand zu kaufen. Die Kleidung ist bereits mehrmals gewaschen, wodurch eventuelle Schadstoffe entfernt wurden. Auch sparen Eltern hierbei Geld: Neugeborene wachsen sehr schnell aus ihren ersten Kleidungsstücken raus, weshalb man bei der Erstausstattung ruhig zu günstigen Optionen greifen darf.

Welche Größe soll ich kaufen?

Bevor es ans Shoppen geht, steht die Frage der richtigen Größe im Raum. Welche die ideale Größe für einen Neugeborenen ist, lässt sich nicht verallgemeinern. Die Größe der Babykleidung hängt von Gewicht und Größe des Schützlings bei der Geburt ab. Große Babys, die bei der Geburt knapp 4,1 kg auf die Waage legen, benötigen meist eine Kleidergröße 56 oder 62. Für leichtgewichtige Babys, die nur ca. 2,6 kg wiegen, empfiehlt sich eine Größe 50. Das Gewicht erfahren Eltern jedoch erst nach der Geburt. Was ist also, wenn ich schon vorher Babykleidung kaufen möchte?

Es ist gut, sich bereits vor der Geburt um einen Grundbedarf an Kleidung zu kümmern. Eltern, die sich unsicher bezüglich der Größe der Erstausstattung sind, sollten lieber zur größeren Größe greifen. Zu lange Ärmel und Hosenbeine lassen sich leicht umkrempeln und sind dem Baby nicht unangenehm. Zudem wächst der Säugling schnell in seine Kleidung hinein. Was für die Erstausstattung an Kleidung benötigt wird, ist im Folgenden aufgelistet:

5- 8 Wickelbodys aus langen Ärmeln in Gr. 56- 68

5 Strampler

5- 8 Oberteile

2 Hosen

2 Stubenhäubchen mit Bindebändchen

Dicke Mütze für den Winter

1- 2 Paar Fäustlinge

4 Strumpfhosen oder Leggins mit Füßchen

3 Paar dicke Babysocken

3 Paar dünne Söckchen

Warme Jacke

Dünne Jacke

2- 3 Schlafanzüge

Sonnenhut mit Nackenschutz

Still- und Ernährungsutensilien

Welche Ernährungsutensilien benötigt werden, hängt in erster Linie davon ab, ob die Mutter vorhat, den Säugling zu stillen. Trifft dies zu, werden folgende Dinge benötigt:

4 Still-BHs zum Wechseln

Stilleinlagen

Ggf. Milchpumpe

Flaschen zum Aufbewahren der Milch

Stillt die Mutter ihr Kind nicht, so braucht das Baby Folgendes:

6 Milchfläschchen aus Glas oder Plastik

Baby-Anfangsnahrung

Milchsauger aus Latex oder Silikon in der kleinsten Größe

Utensilien für unterwegs

Hat sich das Baby zuhause eingelebt, möchte es langsam auch die Außenwelt entdecken. Damit das Baby seine Neugier stillen und im Alltag mobil mitgenommen werden kann, braucht es ein paar Utensilien:

Kinderwagen mit Sonnenschirm und Regenschutz

Fellsack/Fließsack für den Wagen

Babyschale fürs Auto

Wickeltasche mit Windeln etc.

Tragetuch

Baby-Einrichtung

Die wichtigsten Möbel für die Grundausstattung des Kinderzimmers, wie Wickeltisch und Gitterbett findet man meist in Gebrauchtmöbelhäusern. Auch ist es ratsam, im Internet auf entsprechenden Portalen nach gebrauchten Möbeln zu schauen. Oder vielleicht gibt es ja jemandem im Bekanntenkreis, der seine Baby-Sachen loswerden möchte? Es lohnt sich definitiv, sich umzuschauen. Dabei sparen Eltern nicht nur Geld, sondern tun auch noch der Umwelt etwas Gutes. Die wichtigsten Einrichtungsutensilien für die Grundausstattung sind die Folgenden:

Wickeltisch mit Wickelunterlage

Babybett mit Matratze

Schlafsack

2 wasserdichte Matratzenauflagen

Heizstrahler für den Wickeltisch

Pflegeutensilien

Damit sich das Baby rundum wohl in seiner Haut fühlt, muss es mit den richtigen Pflegeprodukten gepflegt werden. Eltern sollten darauf achten, dass die Produkte keine Parfümierung oder austrocknende Alkohole enthalten, damit sie die empfindliche Baby-Haut nicht irritieren. Babyshampoos sind optional: Nur wenn das Kind sichtbar dreckig ist, sollte damit gereinigt werden. Bei übermäßiger Anwendung von Shampoos und Seifen kann der Schutzmantel der Haut angegriffen werden, was zu Trockenheit und Irritationen führen kann. Für die Pflege-Erstausstattung sind folgende Dinge notwendig:

Windeln in der kleinsten Größe

6- 8 Handtücher

Windeleimer mit Deckel

Badethermometer

Badewanne

Wundschutzcreme

Babylotion oder Baby-Öl

Fieberthermometer

Feuchttücher für sensible Baby-Haut

Milde Sonnencreme

Braucht mein Baby direkt nach der Geburt Spielzeug?

Neugeborene Babys brauchen eigentlich kein Spielzeug. Eltern, die aber vor lauter Vorfreude bereits ein paar Spielsachen shoppen möchten, dürfen dies natürlich auch vor der Geburt schon tun. Auch bekommt man oft von Verwandten oder Bekannten ein paar Sachen geschenkt. Wenn Eltern nach Wünschen für Spielsachen gefragt werden, könnten sie beispielsweise Folgendes nennen:

Greifring

Spieluhr

Mobile

Beißring

Optional sind zudem Gegenstände wie Babyphon, Babywippe oder Stillkissen. Sie können den Alltag komfortabler machen, sind aber nicht unbedingt notwendig für die Erstausstattung.

Fazit

Mit den oben genannten Hinweisen und Checklisten sollte das Kaufen einer Erstausstattung nicht mehr schwerfallen. Die ersten Strampler auszuwählen ist eine schöne Aktivität, die Eltern meist mit Vorfreude erfüllt. Und so soll es auch sein: Die Anschaffung der Erstausstattung sollte nicht von Stress, sondern von Freude auf den zukünftigen Schützling geprägt sein. Deswegen ist es ratsam, sich schon mehrere Wochen vor der Geburt darum zu kümmern. So können die Eltern die Zeit nach der Geburt in vollsten Zügen zusammen mit ihrem Baby genießen. Es ist schließlich eine ganz besondere Zeit, an die man sich auch Jahre später gerne zurückerinnert. Viel Vergnügen bei der Vorbereitung auf diese wunderschöne Zeit!