Rückruf: Metallobjekt in DAIM Mandeltorte Schoko-Krokant via IKEA möglich

Almondy informiert über den Rückruf einer begrenzte Menge der Almondy DAIM Mandeltorte Schoko-Krokant in der 400g Packung, der Losnummer L2140 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 18.11.2023. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde in einem Kuchen ein kleines Metallobjekt gefunden.

Der Rückruf betrifft ausschließlich im IKEA Einrichtungshaus gekaufte Almondy DAIM Mandeltorte Schoko-Krokant

Betroffener Artikel

Artikel: Almondy DAIM Mandeltorte Schoko-Krokant

Verkaufseinheit: 400g Packung

Losnummer: L2140

Mindesthaltbarkeitsdatum: 18.11.2023

Almondy fordert Kundinnen und Kunden auf, sich entweder unter www.almondy.com direkt an Almondy zu wenden oder das Produkt gegen Erstattung des vollen Kaufpreises in dem Einrichtungshaus zurückzugeben, in dem es gekauft wurde

Hintergrund Fremdkörper ACHTUNG! Gesundheitsgefahr!



Metallische Fremdkörper, Glasscherben oder Glassplitter, Holz- und Kunststoffsplitter können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder Blutungen führen! Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT mehr verwenden und dem Handel zurückbringen

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller

