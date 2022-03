Dringende Warnung: Lebensgefahr durch Ecstasy in 3-Liter-Flaschen „Moët Imperial Ice“ möglich

Bitte teilen sie diese Meldung über alle Kanäle!

Die niederländische Behörde für Lebensmittel- und Verbraucherproduktsicherheit (NVWA) hat eine dringende Warnung vor Champagnerflaschen der Marke Moët & Chandon Ice Impérial in der Größe von 3 Litern herausgegeben. Kürzlich wurde sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden eine Flasche dieser Größe gefunden, die mit der harten Droge MDMA (auch bekannt als Ecstasy) gefüllt war.

Es besteht akute Lebensgefahr!

3-Liter-Flaschen Moët & Chandon Ice Impérial

Chargencode LAJ7QAB6780004

Dieser Code befindet sich auf dem Etikett auf der Rückseite der Flasche (siehe Foto)

Das Berühren und/oder Trinken des Inhalts der Flaschen ist lebensgefährlich. Dies hat in Deutschland zu 7 sehr schweren Krankheitsfällen und einem Todesfall geführt. Laut Hersteller gab es in den Niederlanden 4 Krankheitsfälle. In beiden Fällen wurden die betroffenen Flaschen über eine bisher unbekannte Website gekauft.

Lassen Sie die Flasche unberührt, wenn der Inhalt von dem abweicht, was für Champagner üblich ist. Mit MDMA gefüllte Flaschen sind außen nicht von mit Champagner gefüllten Flaschen zu unterscheiden. Beim Gießen gibt es jedoch einen deutlichen Unterschied.

Das flüssige MDMA: Sprudelt NICHT Hat eine rötlich-braune Farbe, die sich mit der Zeit verdunkelt Hat einen anderen Anisgeruch.

Sollten sie eine verdächtige Flasche besitzen, informieren sie umgehend die Polizei und trinken sie auf keinen Fall davon.