Die kalorienreichen Feiertage sind vorbei und gute Neujahrsvorsätze wurden gefasst. Unter den Top-Vorsätzen befinden sich neben dem „Rauchen aufhören“ auch die Klassiker „Abnehmen“ und „gesündere Ernährung“. Sich satt essen und trotzdem abnehmen – das verspricht die aus den USA stammende Volumetrics-Diät. Doch wie funktioniert diese und wie ist die Diät zu bewerten? Der VerbraucherService Bayern im KDFB e.V. (VSB) klärt auf.

Volumetrics basiert auf dem Prinzip der Energiedichte. Es werden Lebensmittel bevorzugt, die viel Volumen, aber wenige Kalorien haben. „Empfohlene Lebensmittel sind vor allem frisches Obst und Gemüse sowie wasserhaltige Suppen und Eintöpfe. Vollkornprodukte zählen zu den Volumetrics-Spitzenreitern, da sie einen großen Ballaststoffgehalt liefern“, so Gisela Horlemann, Ernährungsexpertin beim VSB. „Aber auch fettarme Milchprodukte, mageres Fleisch, Fisch und hochwertige Fette sind erlaubt“.

Orientierung, welche Lebensmittel sich besonders zum Abnehmen eignen, gibt der sogenannte Volumetrics-Wert. Er berechnet sich aus den Kilokalorien, die ein Lebensmittel pro Gramm enthält. Bei Volumetrics sollte der Wert möglichst nicht mehr als 1,25 kcal pro Gramm betragen. Beispiele hierfür sind Gurke, Erdbeeren und entrahmter Joghurt. Wohingegen Schokoriegel und Salami zu den Volumterics-Verlierern gehören. „Wichtig ist immer, die Gesamtenergiedichte einer Mahlzeit zu betrachten. So senkt der Einsatz von zusätzlichem Gemüse beispielsweise die Energiedichte einer Fertigpizza“, so Horlemann

Das Prinzip von Volumetrics erfordert keine Extra-Kosten oder Mehraufwand in der Zubereitung und ist leicht durchzuführen. Ein großer Vorteil ist, dass es keinerlei Verbote gibt, sondern nur eine Unterteilung in mehr oder weniger geeignete Lebensmittel. Damit wird auf eine ausgewogene Ernährung geachtet. „Volumetrics stellt keine Crash-Diät dar, sondern kann als gesunde Art der Dauerernährung befürwortet werden“, so die Expertin.

Quelle: VerbraucherService Bayern im KDFB e.V.

Internet: verbraucherservice-bayern.de