Cyberbullying – So schützen Sie Ihr Kind mit Mspy

In der heutigen digitalen Welt hat fast jeder Mensch Zugang zum Internet. Aber, wie bei allem, gibt es auch im Internet die Schattenseiten. Vor allem Kinder und Jugendliche sind dieser Gefahr ausgesetzt, da sie oft keinerlei Sicherheitsempfinden im Netz haben. Alles wirkt spielerisch und einfach – kann denn da etwas „böses“ lauern? Und ob, viele Kinder sind im Netz Gefahren ausgesetzt, denen sie sowohl geistig als auch emotional und körperlich nicht gewachsen sind. Cyber-Raubtiere lauern überall im Internet und immer häufiger sind Kinder die Opfer. Auch weil sie ja auszutricksen sind. Die möglichen Konsequenzen verstehen Kinder nicht.

Cyberbullying

Cyberbullying, Cyber- oder Internet Mobbing, aber auch Cyber-Stalking sind dabei die großen Probleme, denen sich viele Teenager im Internet ausgesetzt sehen. Häufig werden verschiedene verschiedene Formen der Verleumdung, der Belästigung oder gar Nötigung in Chatrooms, in Instant Messaging Diensten von den Täter:innen angewandt. Aber auch der Identitätsdiebstahl ist inzwischen eine der zentralen Gefahren im Umgang mit Internet und neuen Medien. Es liegt in der Verantwortung des Erziehungsberechtigten, die Kinder vor diesen Gefahren zu schützen. Ist das Kind erst in den Brunnen gefallen, kommt die Erkenntnis und Hilfe meist zu spät. Jugendliche werden natürlich ersteinmal rebellieren, umso wichtiger ist ein klärendes Gespräch.

Hier bieten sich verschiedene vorbeugende Maßnahmen an. Eine davon ist die Mspy App. Mspy ist eine mobile Tracking-App, mit der Sie Ihre Kinder und deren virtuellen Umgang stets im Auge behalten können, ohne dass diese es wissen. Die App läuft unsichtbar im Hintergrund, und Eltern können bei Bedarf erklärend eingreifen. Allerdings sollte vor allem bei Jugendlichen hier unbedingt auch die Privatsphäre beachtet werden. Idealerweise führen Eltern ein Aufklärungsgespräch mit den Kindern, um die Gründe und Funktionen dieser Anwendung zu erklären.

Die mspy-App deutsch muss auf dem zu überwachenden Mobiltelefon installiert werden. Dies erfordert kein zusätzliches Fachwissen und die Installation ist recht einfach.

Optionen von mspy:

– Überwachen des Anrufverlaufs des Zieltelefons zusammen mit der Dauer des Anrufs

– Ermöglicht das Lesen aller Textnachrichten auf dem Telefon, auch nachdem sie gelöscht wurden

– Überwachen Sie das Webprotokoll einschließlich der Ergebnisse von Inkognito-Suchen

– Ermöglicht die Überwachung von Chats auf anderen Plattformen wie WhatsApp, Messenger, Tik-Tok usw.

– Aktivitäten in sozialen Medien

Diese App ist sowohl für iPhone als auch für Android verfügbar.

Um mspy zu verwenden, wird ein Bezahlplan mit Paketen angeboten.

– Kaufen Sie den Plan, der für Sie am besten geeignet ist.

– Registrieren Sie sich nach dem Kauf mit Ihren Anmeldeinformationen in der App.

– Melden Sie sich nach dem Kauf des Plans beim Konto an und es wird zum Control Panel von mspy weitergeleitet

– Danach müssen Sie nur noch mspy installieren.

Das Herunterladen und Installieren von Mspy ist einfach und kann von jedem durchgeführt werden. Nach dem Herunterladen verschwindet das Symbol und Sie haben ab sofort ein Auge auf die digitalen Aktivitäten des Kindes. Je nach den Bedürfnissen der Eltern stehen zwei Pakete mit unterschiedlichen Preisen zur Verfügung.

Pakete:

1. Basis paket

2. Premium-Paket

Kompatibilität:

Mspy ist kompatibel mit

• Android 4.0+

• iOS

Nachfolgend finden Sie die Anwendungen, die nachverfolgt werden können, Eltern können feststellen, mit wem ihre Kinder telefonieren, interagieren und welche Aktivitäten sie ausführen.

Anrufprotokoll: Eltern, die die mspy-Anwendung verwenden, können die vom Kind getätigten Anrufe und die an ihr Kind getätigten Anrufe verfolgen.

Kontakte: Eltern können durch die Installation der mspy-Anwendung die Kontakte

SMS & WhatsApp: Eltern können nicht nur sehen, mit wem ihre Kinder SMS schreiben, sondern auch gelöschte Nachrichten abrufen. Auch die sozialen Netzwerk Aktivitäten wie etwa Facebook, Messenger, Skype, Kik, Instagram aber auch Geofencing, den Browserverlauf oder den Standort ihrer Kinder, können Eltern abrufen.

Wollen beide Elternteile myspy nutzen, muss sich jeder Elternteil für eine eigene mspy-Anwendung entscheiden.

Weitere Informationen auf: https://www.mspy.com.de/