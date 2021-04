Achtung: Weleda warnt vor Glassplittern in einer Charge „Skin Food Body Butter“

Die Weleda AG informiert über die vorsorgliche Rücknahme einer Charge der „Skin Food Body Butter“. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden in zwei an sich unbeschädigten Tiegeln der Charge G0613 Glassplitter am Boden beanstandet. Da nicht auszuschließen ist, dass weitere Gläser dieser Charge betroffen sind, wurde aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes die gesamte Charge aus dem Handel genommen.

Betroffener Artikel

Artikel: Skin Food Body Butter

Charge: G0613

Die Chargennummer ist auf der Unterseite des Tiegels zu finden

Kunden werden gebeten, die Chargennummer auf dem Produkt zu prüfen (siehe Abbildung oben). Sollte es sich um ein Produkt mit der Chargennummer G0613 handeln, wird darum gebeten, dieses Produkt nicht zu verwenden. Bitte bringen Sie die ungeöffneten oder bereits angebrochenen Packungen zu dem Verkaufsort zurück, wo Sie die Packung gekauft haben. Der Kaufpreis wird Ihnen auch ohne Vorlage des Kassenbons selbstverständlich erstattet.

„Die Qualität unserer Produkte hat für uns höchste Priorität. Wir bedauern den Vorfall sehr und entschuldigen uns bei Ihnen für die entstandenen Unannehmlichkeiten“, so das Unternehmen in einer Kundenmitteilung

Kundenservice

Verbraucherfragen beantwortet der Kundenservice unter dialog@weleda.de oder der Rufnummer 07171-9190

