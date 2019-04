Fenstersturz von kleinen Kindern: Wie sich Tragödien verhindern lassen

Bochum, Berlin: An zwei Orten in zwei Tagen fallen kleine Kinder aus dem Fenster. Im Frühjahr und Sommer stürzen besonders viele Kinder aus dem Fenster oder vom Balkon in die Tiefe. Diese Unfälle enden meist tragisch mit schweren Verletzungen oder gar mit dem Tod. Dabei lassen sich diese Katastrophen leicht vermeiden.

„In der Mehrzahl der Fälle sind Kleinkinder unter vier Jahren betroffen“, weiß Andreas Kalbitz, Geschäftsführer der BAG Mehr Sicherheit für Kinder e.V. Kleine Kinder sind neugierig und wollen die Welt erkunden. Daher blicken sie gerne aus dem Fenster und lehnen sich unbedacht über Balkonbrüstungen. Für kleine Mädchen und Jungen ist das aus vielen Gründen äußerst riskant. Sie können Gefahren schlechter abschätzen als Erwachsene und haben einen anderen Körperschwerpunkt als wir. Ihr Kopf ist schwerer, daher zieht sie das Eigengewicht leichter in die Tiefe. Hinzu kommt: Kinder lieben es zu klettern und wissen genau, mit welchen Tricks sie in die Höhe gelangen.

Daraus müssen Eltern Konsequenzen ziehen und sich strikt an bestimmte Regeln halten.

Sicherheitstipps der BAG Mit den nachfolgenden Sicherheitstipps der „BAG Mehr Sicherheit für Kinder e.V.“ können auch Sie dafür sorgen, Stürze aus dem Fenster und vom Balkon zu verhindern: Lassen Sie Kinder bei geöffnetem Fenster nie ohne Aufsicht im Raum zurück Entfernen Sie Steighilfen z.B. Stühle, Tische, Pflanzenkübel nahe am Balkongeländer oder Fenster Lassen Sie Kinder nicht ohne Aufsicht auf dem Balkon spielen Sichern Sie Querstreben an Balkongeländer gegen Klettern ab Versehen Sie Fenster und Balkontüren mit kindersicheren, abschließbaren Griffen

Weitere Informationen finden Sie im Flyer: Tipps für Eltern – Aktiv gegen Stürze!

Quelle: BAG Mehr Sicherheit für Kinder e.V.

Internet: https://www.kindersicherheit.de

Bild/er: Pixabay – Lizenz: Public Domain CC0