Mehr Infektionen durch Grillgut – Hygiene schützt

Es reißt nicht ab: Heiße Tage, laue Abende und ein Hauch von Süden: Der so genannte Supersommer bietet seit vielen Wochen reichlich Gelegenheit zum Grillen und Feiern im Freien. Doch die Zeit von Steak, Salat & Co. ist leider auch die Zeit von Durchfallerregern wie Campylobacter oder Salmonellen. Wer auch den Rest des Sommers ohne Reue genießen will, sollten beim Hantieren mit rohem Fleisch, Eiern und Gemüse deshalb unbedingt die Grundregeln der Lebensmittelhygiene beachten, rät das Landesuntersuchungsamt (LUA).

2018 haben sich bisher bereits 3120 Rheinland-Pfälzer eine schwere Durchfallerkrankung zugezogen, weil sie mit Campylobacter oder Salmonellen belastete Lebensmittel gegessen haben – das sind mehr als 400 Fälle mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Vor allem die Zahl der Campylobacter-Infektionen ist angestiegen. Allein in den vergangenen vier Wochen wurden knapp 470 Fälle gemeldet.

Die Lebensmitteluntersuchungen im LUA belegen außerdem, dass ein gewisser Prozentsatz von rohem Fleisch aus dem Handel natürlicherweise mit Keimen belastet ist. Campylobacter-Bakterien etwa kommen vor allem auf rohem Geflügelfleisch vor.

Wer also gesund durch diesen Grill-Sommer kommen möchte, sollte folgende Regeln beachten:

Durchbraten! Durchfallerreger werden sicher abgetötet, wenn Fleisch und Würstchen vollständig durchgegart sind. Fleisch sollte innen nicht mehr rosa sein.

Hände waschen! Nach dem Hantieren mit rohem Fleisch, Geflügel und Eiern ist Händehygiene Pflicht. Messer, Schneidbretter und Schüsseln mit heißem Wasser spülen.

Getrenntes Geschirr benutzen! Für fertiges Grillgut und Salate nicht die gleichen Teller und Servierplatten benutzen, auf denen vorher rohes Fleisch lag. Denn Krankheitskeime können auch über den rohen Fleischsaft übertragen werden. Für rohes und fertiges Grillgut unterschiedliches Grillbesteck verwenden.

Auf die Kühlkette achten! Auch während der Fahrt zur Grillfete sollten Fleisch und Salate in eine Kühlbox gepackt werden. Nach der Ankunft am besten gleich in den Kühlschrank stellen.

Weniger Eier! Bakterien vermehren sich bei hohen Temperaturen sehr schnell. Salate mit Mayonnaise oder Desserts mit Sahne und rohen Eiern sollten deshalb durchgehend im Kühlschrank gelagert und erst kurz vor dem Servieren herausgeholt werden. Wenn möglich bei großer Hitze alternative Rezepte ohne Eier oder Sahne verwenden.

Aufessen! Oft stehen Salate bei einer Grillfeier lange bei hohen Temperaturen im Freien und die Reste werden nach der Party für den nächsten Tag noch einmal kühl gestellt. Die Speisen sollten aber am Tag der Zubereitung aufgegessen werden.

Quelle: Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz

Internet: https://lua.rlp.de

Bild/er: Pixabay – Lizenz: Public Domain CC0