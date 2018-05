Rückruf: Erstickungsgefahr – celexon ruft Puzzlematten für Kinder zurück

Die celexon Germany GmbH ruft die unten abgebildete Puzzlematte für Kinder zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, besteht im Einzelfall die Gefahr, dass sich verschluckbare Kleinteile aus den Schaumstoff Einzelmatten mit dem „@-Zeichen“ und dem Innenteil der Ziffer „4“ lösen können. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Kleinkinder diese verschlucken könnten. Schlimmstenfalls besteht Erstickungsgefahr.

Vorhandene Matten sollten umgehend aus der Reichweite von Kleinkindern entfernt und auf Vollständigkeit hin überprüft werden

Betroffener Artikel

Artikel: Puzzlematte aus Schaumstoff

Art.-Nr.: 1000001594

Inhalt: 106 Einzelteile – Buchstaben von A bis Z, Zahlen von 0 bis 9 sowie die Sonderzeichen Ä, Ö, Ü, ß, @ und #

Für amazon Kunden hat das Unternehmen folgende Information herausgegeben:

Kunden, die diese Matten nicht über amazon gekauft haben, können unter nachfolgenden Möglichkeiten auswählen

a. Sie entsorgen die Einzelmatten mit dem „@-Zeichen“ und den Innenteil der Ziff. „4“ sofort.

In diesem Fall unterrichten Sie uns bitte umgehend über die Entsorgung sowie die Anzahl der entsorgten Einzelmatten mit dem „@-Zeichen“ und der Füllung der Ziff. „4“ per Post oder per Email an die unten angegebenen Adressen. Selbstverständlich erstatten wir Ihnen nach Eingang der Antwort, dem darin enthaltenen Entsorgungsvermerk und dem Kaufbeleg 25% des Kaufpreises.

Geben Sie in diesem Fall bei der Antwort bestmöglich den nachfolgenden Text ein:

„Ich habe am ……… (Datum) bei ………… …… Stück Puzzlematten zu einem Preis von …… gekauft (vgl. anliegenden Kaufbeleg).

Ich bestätige hiermit die Entsorgung des „@-Zeichens“ und des Innenteils der Ziffer „4“ bei insgesamt ________ Stück Puzzlematte(n).

Bitte erstatten Sie mir 25 % des Kaufpreises auf das nachstehende Konto

_____________________________________.“

b. Alternativ bieten wir Ihnen an, die gesamte Puzzlematte gegen Erstattung des vollständigen Kaufpreises und Vorlage des Kaufbelegs zurückzunehmen.