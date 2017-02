Bundesnetzagentur: Achtung Eltern – Besitz der Puppe „My friend Cayla“ verboten

Spione im Kinderzimmer

Vorsicht – Puppe „My friend Cayla“ übermittelt Daten

Der österreichische Verein für Konsumenteninformation (VKI) warnt vor sprechender Puppe „My friend Cayla“. Alles, was die Kinder der Puppe erzählen, wird an die Firma „Nuance Communications“ mit Sitz in den USA übermittelt. Dieses Unternehmen behält sich vor, die übermittelten Daten umfassend zu nutzen und mit Dritten zu teilen.