Gesundheitsgefahr: Rhodamin B in „Sauer eingelegte Rüben“ von Tugra

Tugra Großhandel ruft Glaskonserven mit sauer eingelegten Rüben zurück. Als Grund für den Rückruf wird die Verwendung des nicht zugelassenen Farbstoffes "Rhodamin B" genannt. Betroffen sind Glaskonserven verschiedener Größen

Betroffener Artikel

Produkt: sauer eingelegte Rüben

Marke / Bezeichnung: Bint al Reef

Verpackungseinheit: Nettogewichte 850g, 1300g, 3000g

Mindesthaltbarkeitsdatum: 08.09.2018

Los- / Chargennummer: RG14474 (850g); RG14458 (1300g); RG14469 (3000g)

Hersteller (Inverkehrbringer): Tugra Großhandel

Endverbraucher sollten das Produkt nicht verzehren. Wir empfehlen die Vernichtung oder aber Rückgabe im Handel

Rhodamin B

Rhodamin wurde und wird in vielen Ländern als Lebensmittelfarbstoff, für Kosmetika und als Textilfarbstoff verwendet. In Europa und den USA wird darauf verzichtet, da Rhodamin B als potentiell karzinogen, mutagen und ökotoxisch eingestuft wird. Es wird dennoch als Textilfarbstoff genutzt und taucht ab und an als Lebensmittelfarbstoff in Süßigkeiten, in Shrimps oder in Lippenstift auf. (Quelle: wikipedia.de)

Du weißt, wo dieses Produkt verkauft wurde? recall@cleankids.de



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information des Unternehmens zu dieser Meldung





Gesundheitsgefahr – Chrom VI in Kindersandalen der Marke „Bio Street“ Das europäische Schnellwarnsystem RAPEX informiert über hohe Chrom VI Belastung in Kindersandalen der Marke „Bio Street“. Die KIENAST Schuhhandels GmbH & Co...

Bitte beachten Sie, dass alle Meldungen den Kenntnisstand zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wiedergeben!