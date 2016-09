Schulbedarf – worauf Eltern achten sollten

Die Sommerferien sind vorüber und die Vorbereitungen für das neue Schuljahr bereits in vollem Gange. Ob Grundschüler oder Gymnasiast, in den ersten Tagen nach dem Schulbeginn kommen Schüler mit einer langen List für benötigte Schulmaterialien nach Hause. Um dann einen guten Mix aus fairem Preis und guter Qualität zu bekommen, sollten Eltern auf einige Aspekte achten.

Nicht am falschen Ende sparen

Wer billig kauft, kauft häufig doppelt! Diese Volksweisheit trifft auch für Schulbedarf zu. Denn so verlockend die Billigangebote aus dem 1-Euro-Laden auch erscheinen, auf Dauer spart man hier kein Geld. Die Stifte, Radiergummis und Wachsmaler überleben oft nur wenige Einsätze und schon bald muss Ersatz her. Entscheidet man sich von Anfang an für gute Qualität, halten die Artikel für einen langen Zeitraum durch. Dabei gibt es ein paar wichtige Utensilien, bei denen es sich lohnt, etwas mehr zu investieren:

Füller

Zirkel

Taschenrechner

Schulranzen

Im Falls von Erstklässler ist es außerdem sinnvoll, sich für bruchsichere Wachsmalstifte und Buntstifte zu entscheiden.

Tipp: Es lohnt sich, gewisse Stücke in großen Mengen zu kaufen. Bleistifte, Hefte oder Heftumschläge werden von der ersten Klasse bis zum Abitur benötigt. Kauft man diese Artikel in größeren Mengen, kann man die Kosten klein halten. Heutzutage finden sich Online viele tolle Angebote. Eine einmalige Großbestellung spart außerdem Versandkosten.

Materialliste für Schüler

Online existieren zahlreiche Listen für Schulmaterialien zum kostenlosen Download. In der Regel sind diese insgesamt sehr ähnlich aufgebaut. Dennoch ist hier Vorsicht geboten. Abhängig von der Schule und dem Lehrkörper, kann die Materialliste für das eigene Kind Abweichungen zu den Standardlisten enthalten. Schulen bieten die passenden Informationen nicht selten auf der hauseigenen Webseite an. Wer nicht auf den Erhalte der Liste warte möchte, sollte zunächst auf den Kauf von sehr spezifischen Utensilien verzichten. Fingermalerfarbe, Tonpapier oder Zweifarbenstifte sind nicht immer notwendig. Mit Schere, Füllfederhalter und Bleistiften kann man allerdings nichts falsch machen.

Altersgerechte Produkte

Insbesondere für Lernanfänger ist das richtige Equipment wichtig. Moderne Artikel sind auf die besonderen Ansprüche von kleinen Kinderhänden ausgelegt. Hier stehen interessante Angebote zur Auswahl, die für Kinder eine echte Lernerleichterung sind:

Extra dicke Buntstifte und Wachsmalstifte

Stifthalter für Bleistifte

Bruchsichere Lineale

Welche Angebote für das eigene Kind sinnvoll sind, sollten Eltern z. B. mit den Kindergärtnern besprechen. Das Personal hat einen sehr guten Überblick über die Entwicklungsstufen des Kindes. Sie können Auskunft darüber geben, wo Hilfe benötigt wird, und in welchen Bereichen das Kind bereits gute Fortschritte gemacht hat.

Schulbedarf: Umweltbewusst einkaufen

Auch im Rahmen des Schulbedarfs sollte ein umweltbewusstes Kaufverhalten nicht vernachlässigt werden. Hefte aus Recyclingpapier schonen die Umwelt und bieten eine gute Material-Qualität. Klebstoffe und Farben sind ideal, wenn sie frei von Lösungsmitteln sind. Setze man hier auf biologische Produkte, ist das nicht nur die bessere Wahl für die Umwelt, es ist auch sicherer für jedes Kind. Hochwertige, umweltfreundliche Schul-Artikel sind absolut ungiftig und frei von Schadstoffen.

Tipp: Schulen gehen immer öfter dazu über, selbst gemachte Klebstoffe zu verwenden. Wird dies bisher noch nicht in der Klasse praktiziert, ist es ein nennenswerter Punkt für den kommenden Elternabend.

Bild: Pixabay - Lizenz: Public Domain CC0





