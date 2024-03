Die Jollyroom GmbH informiert über den Rückruf der Artikel FitWood LUOTO Kletterbogen und Kissen KAURA, da bei der Verwendung des Kletterbogens als auch bei dazugehörigem Kissen verschiedene Gefahren und Risiken für Kinder bestehen.

Der Abstand zwischen den Gitterstäben kann bei der Verwendung in der Kletterposition ein Risiko für Strangulation oder Ersticken darstellen, da Kinder zwischen den Stäben hindurchrutschen und mit dem Kopf hängenbleiben können, ohne sich wieder hochziehen zu können.

In der Schaukelposition gibt es ein Risiko, dass Finger oder Zehen zwischen Boden und Bogen eingeklemmt oder Hände beim Schaukeln an der Seite des Bogens gehalten werden. So können Klemm- und Quetschverletzungen verursacht werden.

Die herausragenden Enden können in der Schaukelposition das Risiko mit sich führen, dass Kleidung daran hängen bleibt, wodurch ein Strangulationsrisiko entsteht.

Im Zusammenhang mit dem Rückruf des Bogens wird ebenfalls das dazugehörige Kissen zurückgerufen. Das Kissen wurde separat verkauft und ist kein notwendiges Zubehör für den Bogen. Es kann in der Schaukelposition als weiches Polster genutzt werden. Da der Bogen jedoch auf verschiedene Arten genutzt werden kann, besteht das Risiko, dass das Kissen nicht korrekt verwendet wird. Außerdem sind die Schnüre, mit denen das Kissen am Bogen befestigt wird, lang und können daher ein Strangulationsrisiko darstellen.

Von der weiteren Verwendung wird daher abgeraten!

Betroffener Artikel

Artikel: FitWood LUOTO Kletterbogen und Kissen KAURA

Artikelnummern: 10201620, 10201617, 10201624, 10201618, 10247230, 10201616.

Kunden die dieses Produkt erworben haben, werden gebeten, es gegen volle Kostenrückerstattung an Jollyroom zu retournieren. Ein kostenloser Retourenschein kann über den Kundenservice angefordert werden.

Wenn das Produkt verkauft oder verschenkt wurde, bitte die neue Besitzerin oder den neuen Besitzer umgehend über den Sicherheitsmangel informieren.

Kundenservice

Fragen zu dieser Information beantwortet der Kundenservice über das Kundenservice-Portal oder telefonisch unter +49 (0)40 2999 7999.

Produktabbildung: Jollyroom GmbH

