Dieses bereits 1971 eingeführte „Gelbe Heft“ ist jetzt mit einem besonders wichtigen und informativen Zusatz für Neugeborene erweitert worden, berichtet die Stiftung Kindergesundheit in einer aktuellen Stellungnahme: Mit Hilfe einer Farbkarte können jetzt Eltern und Hebammen die Stuhlfarbe des Babys vergleichen. Ist die Stuhlfarbe auffällig, besteht Verdacht auf eine Lebererkrankung, die umgehend ärztlich abzuklären ist.

Gallengangatresie – sehr selten, aber lebensgefährlich

„Die neue Stuhlfarbkarte auf Seite 14 des Gelben Heftes soll eine Hilfe sein, auffällige Farben des Windelinhalts zu erkennen. Sie dient der Früherkennung einer gefährlichen Lebererkrankung, eines Verschlusses der Gallengänge, ‚Gallengangatresie‘ genannt“, erläutert Kinder- und Jugendärztin Prof. Dr. Sibylle Koletzko vom Freundeskreis der Stiftung Kindergesundheit.

„Bei der Erkrankung kommt es schon vor oder um die Geburt zu einer entzündlichen Verengung und schließlich zum Verschluss der Gallenwege, die von der Leber zum Darm führen. So kann die Galleflüssigkeit, die verschiedene Abbauprodukte und Körpergifte enthält, nicht mehr in den Darm abfließen. Die Galle staut in die Leber zurück und führt dort innerhalb weniger Wochen zu einer Zerstörung mit narbiger Umwandlung (Leberzirrhose)“, so Professor Koletzko, Spezialistin für Erkrankungen des Darmes und der Leber an der Universitätskinderklinik München. „Von dieser sehr seltenen, aber lebensgefährlichen Erkrankung ist eines von 18.000 Babys betroffen, das sind in Deutschland jedes Jahr etwa 35 Babys. Eine sehr frühzeitige Erkennung bietet die Chance, die Zerstörung der Leber zu verhindern“. Bei der Früherkennung soll die Stuhlfarbkarte helfen. Bleibt der Zufluss der stark grün gefärbten Galle in den Darm nämlich aus, wird die Stuhlfarbe zunehmend heller, sie erscheint gräulich oder lehmfarben bis hellgelb-weißlich.

Stuhlgang bei gesunden Säuglingen von Gelb über Grün bis Braun (Farbskala 1-4)

Bei gesunden Neugeborenen kann der Stuhlgang unterschiedlich gefärbt sein, berichtet die Stiftung Kindergesundheit. Der erste Windelinhalt nach der Geburt ist dunkelgrün bis schwärzlich, noch geruchslos und von zäher Beschaffenheit. Hierbei handelt es sich um das so genannte Kindspech („Mekonium“). Es besteht vor allem aus verdautem Fruchtwasser, abgestoßenen Darmzellen und eingedickter Galle. Nach ein paar Tagen stellt sich dann der normale Stuhlgang ein. Dieser kann gelblich, orange, bräunlich oder grünlich sein. Wird das Baby gestillt, ist sein Stuhl in den ersten Wochen goldgelb, breiig bzw. salben- oder pastenartig und riecht säuerlich. Danach wird der Stuhl gelb bis grün, bleibt weich und ist oft dünnflüssig. Mit Flaschennahrung ernährte Kinder haben einen festeren Stuhl als gestillte Kinder. Er ist eher bräunlich, breiig bis geformt und riecht etwas faulig und schon kotartig. Auch die Stuhlhäufigkeit unterscheidet sich in Abhängigkeit von der Nahrung: Voll gestillte Kinder haben eine größere Varianz, meist 2 bis 5 Stühle am Tag. Einige haben auch nur alle 4 bis 6 Tage einen Stuhl, was jedoch kein Grund zur Sorge ist. Flaschenernährte Kinder haben meist 1-3 Stühle am Tag. Bei ihnen weisen Stuhlpausen über mehrere Tage auf eine Verstopfung hin.

Bei hellem bis weißen Stuhl droht Gefahr (Farbskala 5-7)